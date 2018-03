MediaTek treibt Mehrbildschirm-Konvergenztechnologien und -Lösungen auf der CES 2013: Das vernetzten Heim wird zur Realität

(PRN) - - Kabellose Plattformen von MediaTek erlauben es dem Ökosystem, Geräte und Lösungen zu entwickeln, die Verbrauchern nahtlose Mehrbildschirm-Konnektivität bieten

HSINCHU, Taiwan, 7. Januar 2013 /PRNewswire/ - MediaTek, ein führendes, fabrikloses Halbleiterunternehmen für drahtlose Kommunikation und digitale Multimedialösungen, präsentiert auf der CES 2013 eine Reihe von Branchenneuheiten und preisgekrönten Mehrfachbildschirm-Plattformen, um das vernetzte Heim zu verwirklichen. Mit plattformübergreifenden Vorteilen in den DTV-, Mobil- und Drahtlosbereichen ermöglicht es MediaTek dem intelligenten Ökosystem, innovative Mehrbildschirm-Konvergenzlösungen schneller zu bauen und den Verbrauchern ein nahtloses, ansprechendes und interaktives Erlebnis zu bieten.

Im Jahr 2012 verwendeten etwa 90 Prozent der Menschen bei ihren digitalen Aktivitäten mehrere Bildschirme (Anmerkung 1), ein Trend, der die Nachfrage der Verbraucher nach einem nahtlos integrierten, hochwertigen Mehrbildschirm-Erlebnis im Jahr 2013 und danach dramatisch beschleunigen wird. Als Entwickler von Schlüsseltechnologien mit einer führenden Position im digitalen TV-Segment, zahlreichen Erfolgen im Smartphone-Markt und wegweisenden Entwicklungen im Bereich der Drahtlostechnologien, bietet MediaTek durch die Integration der Miracast-zertifizierten Wi-Fi-Display-Technologie mit Nahfeldkommunikation (NFC) zur nahtlosen Verbindung eines Smart TV mit der neuesten MediaTek Quad-Core-Smartphone-Plattform eine branchenweite Neuheit. Mit einem einfachen Tippen auf das Gerät ist es möglich, Video in HD-Qualität und andere Multimedia-Inhalte, wie Video und Spiele von mobilen und anderen Geräten auf große HDTV-Monitore ohne Verbindung über einen Zugangspunkt drahtlos zu streamen.

Zusätzlich wird MediaTek auch die folgenden Produkte vorstellen:

-- Die intelligente Wi-Fi Router-on-a-Chip Plattform - MT7620A für persönliches Cloud-Computing, die D-Links, auf der CES 2013 preisgekrönten DIR-508 11N Pocket-Cloud-Router treibt. -- Die erste und bisher einzige Smartphone-Plattform im Wi-Fi-zertifizierten Passpoint(TM) Testumfeld für Programme - MT6575 + MT6620, die den Abbau von Überlastung in Mobilfunknetzen ermöglicht. -- Die 802.11ac + 802.11n Concurrent Dual-Band Wi-Fi-Router-Plattform - MT7620A + MT7610E, welche die für den Betrieb nahtloser Konnektivität aller Geräte im Heim benötigte, hervorragende Leistung liefert. -- Die MediaTek MT5396-Serie, die als Drehscheibe des vernetzten Heims dient - es handelt sich um eine innovative 4K2K 120Hz und Smart/3D TV SoC-Plattform mit integrierter MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation)-Technologie, TCON/OD, Wi-Fi, Video-Decoder sowie HTML5 und Allround-Screen-Sharing-Technologieunterstützung. Die MT5396-Serie erlaubt es, kostengünstige Smart TV-Produkte mit reichhaltiger Funktionalität wie App Stores, Netflix VOD-Streaming, YouTube Second-Screen und einer Vielzahl von WebGL-Anwendungen zu entwickeln.

"MediaTek erwartet im Jahr 2013 und danach eine Beschleunigung der Geräteintegration über alle TV-, Tablet- und Smartphone-Plattformen hinweg, die von der Nachfrage der Endverbraucher nach neuen und innovativen Erlebnissen getrieben wird, die das Leben der Menschen verbessern", sagte Ching-Jiang Hsieh, President von MediaTek. "Zwar sind integrierte intelligente Geräte schon seit einiger Zeit verfügbar, aber sie haben bis heute noch keine wirklich nahtlose Mehrbildschirm-Erfahrung geliefert. Wir haben einen enormen Schritt in Richtung einer Welt mit moderner, innovativer Technologie in einem umfassenden, intelligenten Ökosystem getan, das digitale Inhalte und Gerätefunktionalität bildschirmunabhängig und für praktische jedermann erschwinglich macht - und alles das ermöglicht MediaTek."

Anmerkung 1:

http://services.google.com/fh/files/misc/multi-screen_infographic.pdf



Über MediaTek Inc.

MediaTek Inc. ist ein führender, fabrikloser Entwickler von Halbleitern für Drahtloskommunikation und digitale Multimedialösungen. Das Unternehmen gehört zu den Marktführern und Vorreitern bei innovativen SoC-System-Lösungen für die drahtlose Kommunikation, hochauflösendes Fernsehen, optische Datenspeicherung sowie DVD- und Blu-ray-Produkte. Die Firma wurde 1997 gegründet und wird an der Taiwan Stock Exchange unter der Kennnummer "2454" gehandelt. MediaTek hat seinen Hauptsitz in Taiwan und unterhält Vertriebsniederlassungen und Forschungseinrichtungen auf dem chinesischen Festland, in Singapur, Indien, den USA, Japan, Korea, Dänemark, England, Schweden und Dubai. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von MediaTek unter www.mediatek.com.

Web site: http://www.mediatek.com/ http://services.google.com/fh/fil es/misc/multi-screen_infographic.pdf/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Sharon Lo, service @ mediatek.com, +886-35670766