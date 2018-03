Coherus meldet Ernennung von Dr. V. Bryan Lawlis, Jr. zum Vorsitzenden seines wissenschaftlichen Beratungsausschusses

Redwood City, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Coherus BioSciences, Inc. ("Coherus"), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entwicklung und Vermarktung von biologischen Therapeutika weltweit verschrieben hat, meldete heute die Ernennung von V. Bryan Lawlis, Jr. (Ph.D.) zum Vorsitzenden seines wissenschaftlichen Beratungsausschusses. Dr. Lawlis ist seit 31 Jahren in der Biotech-Branche tätig und verfügt über umfassende Erfahrung bei der Herstellung von Biotechnologie und sonstigen pharmazeutischen Produkten, im Bereich der Arzneimittelforschung und Entwicklung und bei der Durchführung von klinischen Untersuchungen und Regulierungsprozessen.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120507/SF01448LOGO)



"Dr. Lawlis nun bei uns zu haben, ist ein Privileg. Mit seiner fachlichen Kompetenz im Bereich der Biologie wird er für die Ausrichtung unserer Biosimilar-Programme von unschätzbarem Wert sein", so Denny Lanfear, der Chief Executive Officer von Coherus. "Der erfolgreiche Umgang mit dem komplexen und sehr anspruchsvollen Biosimilar-Entwicklungspfad erfordert außergewöhnliche Praxiserfahrung und nuancierte Kenntnisse. Dr. Lawlis wird unser weltweit erstklassiges Team zur Entwicklung biologischer Arzneimittel, das wir derzeit bei Coherus beschäftigen, mit seiner Fachkompetenz effektiv ergänzen."

"Durch meine Aufnahme in den wissenschaftlichen Beratungsausschuss werde ich Coherus dabei helfen können, kritische Probleme bei der Nutzung von Biosimilars erfolgreich anzugehen", so Dr. Lawlis. "Die Erfolge von Coherus mit all seinen Portfolioprodukten haben mich bisher ausgesprochen beeindruckt. Das Unternehmen hat ein starkes Geschäftsmodell entwickelt, kann auf ein äußerst fähiges Team zurückgreifen und auf die Unterstützung von mehreren strategischen Partnern bauen, woraus sich in naher Zukunft erhebliche Wertschöpfungsmöglichkeiten ergeben werden."

Informationen zu Dr. V. Bryan Lawlis, Jr.

Dr. Lawlis ist einer der Gründer von Itero Biopharmaceuticals, Inc. und fungiert derzeit als Präsident und Chief Executive Officer des Unternehmens. Der sich in Privatbesitz befindliche Entwickler von wertschöpfenden Nachsorgelösungen und völlig neuartigen therapeutischen Proteinen und Antikörpern wurde im Jahr 2006 gegründet. Ab August 2004 war Dr. Lawlis als Präsident und Chief Executive Officer und ab Februar 2005 auch als Vorstandsmitglied der Aradigm Corporation aktiv. Beide Posten bekleidete er bis August 2006. Von Juni 2003 bis August 2004 war Dr. Lawlis als Präsident und Chief Operating Officer und von November 2001 bis Juni 2003 als Chief Operating Officer der Aradigm Corporation tätig. Zuvor war Dr. Lawlis an der Gründung des biopharmazeutischen Auftragsherstellers Covance Biotechnology Services beteiligt. Von 1996 bis 1999 war er als Präsident und Chief Executive Officer und von 1999 bis 2001 als Vorstandsvorsitzender des Unternehmens tätig, bis es dann an Diosynth RTP, Inc. verkauft wurde - ein Geschäftsbereich von Akzo Nobel, NV. Von 1981 bis 1996 war Dr. Lawlis bei Genencor, Inc. und Genentech, Inc. aktiv. Bei Genentech hatte er zuletzt den Posten des Vice President für Prozesswissenschaften inne. Aktuell ist Dr. Lawlis im Vorstand von Itero Biopharmaceuticals, Inc., Sutro Biopharma, Inc. und BioMarin Pharmaceutical Inc. vertreten.

Dr. Lawlis hat einen Bachelor-Abschluss (B.A.) in Mikrobiologie der University of Texas at Austin und einen Doktortitel (Ph.D.) in Biochemie der Washington State University.

Informationen zu Coherus BioSciences

Coherus BioSciences ist ein aufstrebendes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in der San Francisco Bay Area, das sichere und hochqualitative Biosimilar-Therapeutika entwickelt. Dem 2010 gegründeten Unternehmen Coherus ist es bereits gelungen, globale Partnerschaften mit führenden Pharmakonzernen aufzubauen und fünf Produktkandidaten zur Behandlung von Krebs und Entzündungserkrankungen zu entwickeln. Unter der Leitung von erfahrenen Branchenpionieren aus dem Biotech-Bereich hat Coherus das gesamte Geschäftsmodell der Entwicklung biologischer Medikamente -vom Konzept bis hin zur Vermarktung - von Grund auf verändert, damit noch mehr Patienten aus aller Welt besser Zugang zu qualitativ hochwertigen Therapeutika erhalten. Besuchen Sie www.coherus.com für nähere Informationen.

PRESSEKONTAKT

dprasad @ coherus.com

Web site: http://www.coherus.com/