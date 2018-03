HGST stellt das branchenweit erste mobile 2,5-Zoll-Festplattenlaufwerk mit 1 TB Kapazität und 7.200 U/Min vor / International Consumer Electronics Show (CES 2013), Las Vegas

Der HGST Hard Drive Retail Kit und das externe Speichersystem Touro Mobile Pro werden ab sofort mit dem neuen Travelstar Laufwerk für schnelle, kapazitätsstarke Speicherlösungen geliefert

HGST (vormals Hitachi Global Storage Technologies und jetzt ein Tochterunternehmen von Western Digital, NASDAQ: WDC) hat heute die Verfügbarkeit des ersten 2,5-Zoll-Festplattenlaufwerks der Industrie mit 1 TB Kapazität, 9,5 mm Bauhöhe und 7.200 U/Min Umdrehungsgeschwindigkeit bekannt gegeben. Die neue Travelstar wird mit dem HGST Hard Drive Retail Kit und der preisgekrönten externen Speicherlösung Touro Mobile Pro USB 3.0 als unkomplizierter Addon-Speicher und für komfortablen Backup geliefert.

HGST Hard Drive Retail Kit

Die neue Travelstar 2,5-Zoll-Platte mit 1 TB und 7.200 U/Min ist besonders für die Aufrüstung von Notebooks, Spielekonsolen und anderen Personal-Storage-Produkten mit hoher Kapazität und Leistung geeignet. Das Laufwerk mit 9,5 mm Standardbauhöhe unterstützt das Advanced Format, das durch Erweiterung der physikalischen Sektorgröße von 512 Byte auf 4.096 (4 K) Byte höhere Laufwerkkapazitäten und verbesserte Fehlerkorrekturfähigkeiten bietet. Mit einer Rotationsgeschwindigkeit von 7.200 U/Min, einem 32 MB großen Cachespeicher und einer 6 Gb/SATA-Schnittstelle erreicht das Laufwerk die höchsten Leistungswerte einer mobilen 7.200 U/Min-HDD beim PCMark® Vantage Benchmark. Damit unterstützt es schnellere Downloads sowie eine bessere Anwendungsleistung als 2,5 Zoll-Laufwerke mit 7.200 und 5.400 U/Min. Weitere Pluspunkte sind die praxisbewährte Festplattentechnologie der sechsten Generation, die Kapazität von 1 TB, die höchste Stoßfestigkeit in der Industrie, ein umweltfreundliches halogenfreies Design und ein geringer Stromverbrauch für verlässliche Notebookleistung im Akkubetrieb.

In der Installationsanleitung, die im Lieferumfang des HGST Hard Drive Retail Kit enthalten ist, wird Schritt für Schritt erklärt, wie mit Microsoft®, Apple® und Linux® Systemen die hohe Kapazität und Leistung der Travelstar genutzt werden kann. Der HGST Hard Drive Retail Kit mit dem 2,5 Zoll-Laufwerk mit 7.200 U/Min und 1 TB ist im ersten Quartal 2013 zum empfohlenen Verkaufspreis von EUR109,00 verfügbar.

Externe Speicherlösung Touro Mobile Pro

Die portable externe Speicherlösung Touro Mobile Pro, die Mac®- und PC-kompatibel ist, bietet Plug-and-Play-Komfort und ist mit einer schnellen USB 3.0-Schnittstelle ausgestattet. Für die solide, attraktive Optik sorgt ein schwarzes, texturiertes Gehäuse. Wie die Touro Mobile Pro auch aufgestellt wird - aufrecht, liegend oder auch gestapelt - sie passt in jede Wohn- oder Büroumgebung. Ausgestattet mit der neuen HGST Travelstar, überzeugt die Touro Mobile Pro-Lösung auf Basis des 1 TB/7.200 U/Min-Laufwerks mit hoher Leistung und enormer Kapazität für die Speicherung von vielen Stunden HD-Videos, Tausenden von Fotos, Songs und Filmen sowie großer Mengen von Videospielen und anderer Daten. Neben der Erweiterung der lokalen Speicherkapazität bietet die Touro Mobile Pro Lösung eine zweite Sicherungsebene mit 3 GB kostenlosem Cloud-Speicher über TouroCloudBackup.com. Lokaler und Cloud-Backup sorgen nicht nur für die Sicherheit von Fotos, Filmen, Musiktiteln und Dokumenten, sondern gewährleisten für deren jederzeitige Verfügbarkeit an jedem Ort per Smartphone oder Webbrowser. Die 1 TB Touro Mobile Pro Lösung ist ab sofort zu einem empfohlenen Verkaufspreis von EUR109,99 verfügbar.

"Computer mögen wechseln, aber die persönlichen Daten bleiben und wachsen auch weiterhin exponentiell. Deshalb werden zuverlässige Storage-Lösungen für die Speicherung, Archivierung und Verwaltung der wichtigsten Daten benötigt", sagt Mike Williams, Vice President und General Manager, HGST Branded Business. "Durch Einbindung des neuesten HGST Travelstar Laufwerks in die Touro Mobile Pro Lösung und in unseren HGST Retail Hard Drive Kit bieten wir den Konsumenten einmal mehr die Auswahl aus Speicheroptionen mit der besten Leistung, Kapazität und Zuverlässigkeit für ihr digitales Leben."

Über HGST

HGST (vormals Hitachi Global Storage Technologies), ein Tochterunternehmen von Western Digital, bietet modernste Festplatten, Solid-State-Laufwerke der Enterprise-Klasse sowie innovative externe Speicherlösungen und Serviceleistungen, mit denen weltweit die wertvollsten Daten gespeichert, archiviert und verwaltet werden. HGST wurde von Pionieren der Festplattentechnologie gegründet und entwickelt hochwertige Speicherlösungen für ein breites Spektrum von Marktsegmenten wie Enterprise, Desktop, Mobile Computing, Consumer Electronics und Personal Storage. Das Unternehmen, das 2003 gegründet wurde, hat seine US-Zentrale im kalifornischen San Jose. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von HGST unter www.hgst.com.

Ein GB entspricht einer Milliarde Byte, ein TB entspricht 1.000 GB (eine Billion Byte). Ein PB entspricht 1.000 TB (eine Billiarde Byte). Die tatsächliche Kapazität hängt von der Betriebsumgebung und Formatierung ab.

HGST ist eine Marke von Western Digital. Western Digital, WD und das WD Logo sind eingetragene Marken von Western Digital Technologies, Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer und als solche zu beachten.

