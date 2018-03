Ab sofort KURIER-Abendausgabe auch digital erhältlich

Mit KURIER eAbo Plus bereits ab 18 Uhr die News von morgen online und mobil

Wien (OTS) - Das Angebot für KURIER LeserInnen wird um einen wertvollen Service erweitert: Ab sofort ist zusätzlich zum bestehenden Info-Angebot die Abendausgabe des KURIER als ePaper erhältlich. Damit haben AbonnentInnen des neuen KURIER eAbo Plus bereits ab 18 Uhr alle News von morgen online verfügbar und sind somit noch früher top-informiert. Das KURIER eAbo Plus bietet an sieben Tagen pro Woche schnellen und einfachen Zugriff auf den tagesaktuellen KURIER - in allen Ausgaben und mit allen Beilagen der Redaktion - bequem auch für unterwegs auf allen mobilen Endgeräten. So auch die neu gestaltete TV-Beilage des KURIER "kurier.tv", die im neuen Design noch übersichtlicher redaktionell aufbereitet alle Infos und die Highlights des aktuellen TV-Programms bietet und ab sofort dem Freitags-KURIER beiliegt.

KURIER-KundInnen haben ab sofort einen neuen Service zur Verfügung, der einen wertvollen Wissensvorsprung bringt. Mit dem neuen KURIER eAbo Plus steht ihnen ab sofort und exklusiv die Abendausgabe als ePaper bereits ab

18 Uhr zur Verfügung. So lässt es sich bequem und top-informiert in den (Feier-) Abend starten.

Informationsvorsprung für KURIER eAbo-UserInnen

"Wir passen uns mit dieser Erweiterung unseres eAbos dem veränderten Informationsbedürfnis unserer UserInnen an. Der digitale Konsum nimmt ständig zu. Menschen wollen möglichst frühzeitig und immer top-aktuell informiert sein.

Daher bietet der KURIER via eAbo Plus die Abendausgabe als ePaper vor Erscheinen der Printausgabe an. Mit diesem hochwertigen redaktionellen Service bieten wir unseren digitalen AbonnentInnen einen Informationsvorsprung, der für viele sehr wertvoll und gewinnbringend sein wird.", so Thomas Kralinger, KURIER-Geschäftsführer.

KURIER-Chefredakteur Helmut Brandstätter ergänzt: "Die Abendausgabe als kostenpflichtiges ePaper ist ein weiterer Teil der Digitalstrategie des KURIER. Qualitätsjournalismus - egal, ob in Print, online oder auf dem iPad - ist ein wertvolles Gut und wird dem anspruchsvollen LeserIn auch in der ePaper-Version etwas wert sein. Davon sind wir überzeugt."

Das eAbo Plus kann für KURIER-LeserInnen ab sofort für die ersten 3 Monate um nur EUR 2,-/Monat unter kurierabo.at/eabo bestellt werden. Es ist auch als App für Smartphone und Tablet verfügbar.

kurier.tv: TV-Programm-Supplement im neuen Look

Im Zuge des kürzlich erfolgten Relaunches des KURIER wurde nun auch der beliebten TV-Beilage ein Facelifting verpasst. Unter dem neuen Titel "kurier.tv" erhalten KURIER-LeserInnen ab sofort jeden Freitag alle Infos zum aktuellen TV-Programm sowie redaktionelle Highlights zu Stars, Filmen und Serien noch übersichtlicher und leserfreundlicher serviert.

Der Umfang des Magazins beträgt inkl. Programm-Tipps und Reportagen 40 Seiten. kurier.tv wird in einer Gesamtauflage von insgesamt 285.000 Exemplaren dem Freitag-KURIER sowie zusätzlich der Wiener Zeitung, der Kärntner Tageszeitung und dem Ostiroler Boten beiliegen und selbstverständlich auch als ePaper für eAbonnenten verfügbar sein.

