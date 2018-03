Mit der Einführung der Hard Rock Rewards(TM) zollt Hard Rock International seinen loyalen Fans aus aller Welt Tribut

(PRN) - - Hard Rock International startet Anmeldephase für neues globales Kundenbindungsprogramm

Orlando, Florida (ots/PRNewswire) - Hard Rock International - mit Standorten von London über New York bis Singapur und Dubai - gab heute den Start seines neuen globalen Kundenbindungsprogramms Hard Rock Rewards(TM) bekannt. Das einheitliche Programm zur Förderung der Verbundenheit von Gästen zielt darauf ab, treue Hard Rock-Fans entsprechend zu würdigen und ihnen bei ihren Aufenthalten und Spielen in teilnehmenden Cafés, Rock Shops, Hotels und Kasinos weltweit exklusive Privilegien zu bieten. Bei den zwei angebotenen Mitgliedschaftsstufen haben Hard Rock-Fans die Wahl, entweder völlig kostenlos am Hard Rock Rewards-Programm teilzunehmen oder aber die VIP-Mitgliedschaft in Anspruch zu nehmen und exklusive Vergünstigungen und Vorteile zu erhalten, die einem echten Rockstar in nichts nachstehen. Alle Neumitglieder haben zudem die Chance, absolut einzigartige Rock-Erlebnisreisen zu gewinnen, wie beispielsweise einen voll finanzierten Ausflug ins Hard Rock Hotel Orlando. Vor Ort können sie dort die "Hotel California"-inspirierte Atmosphäre genießen und haben Zugang zum Erlebnispark der Universal Studios.

"Mit den Hard Rock Rewards erwidern wir die Zurufe unserer begeisterten Fans", so John Galloway, Chief Marketing Officer von Hard Rock International. "Als Unternehmen, das mit seinem rasant wachsenden Standortnetz in 60 Ländern jedes Jahr über 79 Millionen Gästen ein echtes Erlebnis bietet, sind wir über die Umsetzung eines Programms, mit dem wir die loyalen Hard Rock-Fans auf ihrer Reise um die Welt tatkräftig unterstützen können, absolut begeistert."

Kunden aus aller Welt können sich in teilnehmenden Niederlassungen oder auch online auf hardrockrewards.com zur Teilnahme an den Hard Rock Rewards anmelden, wo Fans auch die Wahl zwischen kostenloser und bezahlpflichtiger Mitgliedschaft haben. Bei erfolgter Anmeldung erhalten alle Teilnehmer Zugang zu einem "rockenden" Vorteilsprogramm - monatliche Angebote von teilnehmenden Hard Rock Cafes, Rock Shops, Hotels und Kasinos aus aller Welt inklusive. Hierzu zählen spezielle Check-in-Reihen, spätere Check-out-Zeiten, kostenlose Begrüßungsgeschenke in teilnehmenden Hotels sowie ein eigens eingerichteter Bereich auf hardrockrewards.com, wo Kontoinformationen problemlos verwaltet, Rewards im Blick behalten und besuchte Hard Rock-Niederlassungen auf einer individuellen Standortkarte betrachtet werden können.

Zum jährlichen Mitgliedsbeitrag von 24,95 USD erhalten Mitglieder des VIP-Programms zusätzliche Vorteile. Hierzu zählt schnelleres Punktesammeln bei zugelassenen Einkäufen, eine Mitgliedschaft im Collector's Club inklusive Zugang zum globalen Hard Rock-Anstecknadelkatalog mit mehr als 44.000 kultigen Sammlerstücken, eine bevorzugte Sitzplatzvergabe ohne jede Einschränkung in teilnehmenden Cafés, kostenlose Upgrades in teilnehmenden Hotels und ein Begrüßungsgeschenk für VIP-Gäste inklusive Anstecknadel in limitierter Auflage sowie gesonderter Mitgliedschaft im Casino Players Club. VIP-Mitglieder haben überdies die Möglichkeit, sogenannte Milestone Rewards zu sammeln. Dieses exklusive Programmangebot wurde ins Leben gerufen, um Aufenthalte in einzigartigen Hard Rock-Standorten rund um den Globus angemessen zu würdigen und feierlich zu begehen. Zur Feier jedes erreichten Meilensteins erhalten VIP-Mitglieder spezielle Hard Rock-Erinnerungsstücke zum Sammeln, die sie online über die individuelle Standortkarte immer im Blick haben.

Für nähere Informationen zu den Hard Rock Rewards besuchen Sie bitte www.hardrockrewards.com.

Informationen zu Hard Rock International Mit 181 Niederlassungen in 58 Ländern, darunter 142 Cafés, 18 Hotels und 8 Kasinos, zählt Hard Rock International (HRI) zu den bekanntesten Unternehmen weltweit. Am Anfang stand eine Gitarre von Eric Clapton - und mittlerweile verfügt Hard Rock über eine der größten Sammlungen von musikalischen Erinnerungsstücken aus aller Welt, die in sämtlichen Cafés rund um den Globus ausgestellt werden. Darüber hinaus ist Hard Rock für modische Sammlerstücke und musikalische Merchandise-Artikel, die Veranstaltungsorte der Reihe Hard Rock Live und seine preisgekrönte Website bekannt. HRI hält die weltweiten Markenrechte an allen Hard Rock-Marken. Das Unternehmen ist Besitzer, Betreiber und Franchisegeber von Cafés in verschiedenen Städten mit Kultsymbolcharakter wie London, New York, San Francisco, Sydney und Dubai. Außerdem besitzt, lizenziert und/oder verwaltet HRI Hotelobjekte und Kasinos weltweit. Zu den Standorten des Unternehmens zählen auch die beiden erfolgreichsten Hotelobjekte und Kasinos in Tampa und Hollywood im US-Bundesstaat Florida. Beide befinden sich im Besitz von The Seminole Tribe of Florida - der Muttergesellschaft von HRI - und werden auch von dieser betrieben. Hinzu kommen weitere aufregende Niederlassungen in Städten wie Bali, Biloxi, Chicago, Cancun, Las Vegas, San Diego und Singapur. Zu den kommenden Standorten des Hard Rock Cafe zählen Melaka und San Jose. Zu den neuen Hard Rock Hotel-Projekten zählen Aruba, Riviera Maya, Abu Dhabi sowie Shenzhen und Haikou in China. Zu den neuen, sich bereits in der Entwicklung befindlichen Hard Rock Casino-Projekten zählen Ungarn sowie Northfield im US-Bundesstaat Ohio. Nähere Informationen zu Hard Rock International finden Sie auf www.hardrock.com.

Web site: http://www.hardrock.com/ http://www.hardrockrewards.com/

