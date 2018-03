MediaWatch-Politikerranking: Wer hat die Top-Medienpräsenz?

Wöchentlich im Politik-Channel von APA-OTS: die Top 20 der österreichischen Politikerinnen und Politiker - Burgstaller, Pröll und Darabos aktuell vorne

MediaWatch erstellt das Ranking aufgrund der Anzahl der Nennungen von Politikerinnen und Politikern in allen österreichischen Tageszeitungen im Verlauf der vergangenen Woche. Die aktuellen Daten zeigen, wer die mediale Bühne von 28.12.2012 bis 03.01.2013 am stärksten nutzen konnte, wer zurückgefallen ist und wer sich gegenüber letzter Woche neu positionieren konnte.

Die stärkste Medienpräsenz verzeichnete in der vergangenen Woche Salzburgs Landeshauptfrau Gabi Burgstaller (SPÖ). Sie musste einräumen, dass 445 Millionen Euro, die sich Salzburg vorgeblich für den Wohnbau ausgeborgt hatte, in Wahrheit für Spekulationsgeschäfte verwendet wurden. Im Ranking folgen der niederösterreichische Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) und Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ) auf den Plätzen zwei und drei.

Mit Platz sechs gelang Innenministerin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) der höchste Neueinstieg ins Ranking. Mikl-Leitner traf sich am Mittwoch mit Asylwerbern aus dem Flüchtlingscamp in der Wiener Votivkirche. Sie blieb bei ihrer Absage an Strukturreformen im Asylwesen, hofft aber, dass die Hungerstreikenden die Betreuungsangebote von Ministerium und Caritas annehmen.

