Central-Tanshi FX (CTFX) schließt sich mit Tradency zusammen, um seinem gesamten Kundenstamm Mirror Trader(TM) anzubieten

Tokio (ots/PRNewswire) - Central Tanshi FX Co., Ltd. (CTFX), ein führendes japanisches Margin FX-Unternehmen, und Tradency, Urheber des Konzepts Mirror Trading und Entwickler der Handelsplattform Mirror Trader, haben eine neue Partnerschaft angekündigt. Ab Ende Januar wird die Plattform Mirror Trader dem gesamten Kundenstamm von CTFX zur Verfügung stehen.

CTFX ist eine Tochtergesellschaft von Central Tanshi Co., Ltd., dem grössten Finanzbroker in Japan mit einer Finanzgeschichte von über 100 Jahren. Unterstützt durch die Tradition, die Zuversicht und den hochwertigen Service von Central Tanshi verfügt CTFX über einen breit angelegten Kundenstamm. Das Unternehmen verwaltet mehr als 130.000 Konten und Einschusszahlungen von über 52 Milliarden Yen (Stand Ende November 2012).

"Central Mirror Trader wird Deviseninvestoren ausgewählte leistungsstarke Strategien anbieten, die von Fachleuten weltweit und den dedizierten Mitarbeitern von CTFX erstellt werden. Die Plattform wird für unsere Kunden auch moderne Rückvergleichsfunktionen und anspruchsvolle Kommunikationsmethoden bereitstellen. Central Mirror Trader wird den Zugang zum Systemhandel drastisch vereinfachen. Wir sind zuversichtlich, dass die Plattform bei Devisen- und Systemhandel einen völlig neuen Horizont für unsere Investoren eröffnen wird", so Kazue Matsumoto, President von CTFX.

Aufgrund der Natur der Plattform als "Handeln nach Kenntnissen" fühlen sich die Händler bestärkt, denn sie begründen ihre Trading-Entscheidungen mit den Aktionen bewährter, erfolgreicher Strategien von Experten. Die Funktionen von Mirror Trading werden als drei kostenlose Trading-Methoden angeboten: (i) automatisches Trading, (ii) halbautomatisches Trading und (iii) manuelles Trading; sie alle bieten Echtzeitinformationen zu den Aktionen einer grossen Bandbreite von Devisen- und CFD-Strategien.

Im letzten Jahr ist Tradency im japanischen Devisenmarkt immer beliebter geworden. Lior Nabat, Gründer und CEO von Tradency: "Wir freuen uns sehr über die Integration der Plattform Mirror Trader von Tradency in das Geschäftsangebot von CTFX. Japan ist für uns ein wichtiger Markt, und die Zusammenarbeit mit einem respektablen Finanzinstitut wie Central Tanshi FX zeigt das Vertrauen in unsere Technologie und unsere Dienstleistungen."

Nabat führt aus: "Einer der Hauptgründe für den Erfolg von Mirror Trader ist, dass die Plattform das gesamte Spektrum der Händler bedient, vom Anfänger bis zum Experten. Alle Händler profitieren von den Kenntnissen, die ihnen über die Plattform zur Verfügung stehen. Anwender nutzen dieses Wissen oft, um ihr Trading auf alternative Währungspaare oder andere Finanzinstrumente auszudehnen und um es zu verbessern."

Über Tradency

Tradency Inc. ist der Entwickler und Urheber der Mirror-Trading-Technologie, die es Devisenhändlern ermöglicht, globale Strategien automatisch zu bewerten und zu übernehmen. Die Plattform Mirror Trading von Tradency bietet Händlern eine flexible Auswahl zur Kombination des bahnbrechenden Ansatzes mit herkömmlichen Methoden des Online-Tradings. Tradency hat seit seiner Gründung im Jahr 2005 den Weg für diese neue Methode gebahnt und eine neue Kategorie des Plattform-Tradings geschaffen. Tradency führt weiterhin Neuerungen bei seinen Services ein und untermauert damit seinen Ruf als Urheber von neuesten Verfahren der Branche.

http://www.tradency.com

Über Central Tanshi FX Co., Ltd.

CTFX ist eine Tochtergesellschaft von Central Tanshi Co., Ltd., dem grössten Finanzbroker in Japan mit einer Finanzgeschichte von über 100 Jahren. CTFX wurde 2002 als Devisenbroker, Anbieter einer Trading-Plattform und Informationsverteiler gegründet. CTFX verfügt über einen breit angelegten Kundenstamm mit mehr als 130.000 Konten und Einschusszahlungen von über 52 Milliarden Yen (Stand Ende November 2012). http://www.central-tanshifx.com

