Presse-Einladung: Übernahme des Ländervorsitzes durch Vorarlberg von Tirol am Mittwoch, 9. Jänner 2013

Bregenz (OTS/VLK) - PRESSE-EINLADUNG

Das Land Vorarlberg führt im 1. Halbjahr 2013 den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz. Es findet deshalb am Mittwoch, 9. Jänner 2013 um 17.00 Uhr im Hotel Post in Stuben am Arlberg eine

Feier aus Anlass der Übernahme des Ländervorsitzes von Tirol

statt.

Programm

Begrüßung

Edgar Mayer, Bundesratspräsident ab 1. Jänner 2013

Der Arlberg und seine verbindende Bedeutung in der Geschichte

Mag. Christof Thöny, Museumsverein Klostertal

Übergabe des Ländervorsitzes

Landeshauptmann Günther Platter

Übernahme des Ländervorsitzes: "Gemeinsam Verantwortung tragen" Landeshauptmann Mag. Markus Wallner

Empfang

Ausstellung "Der Arlberg und seine Straße"

Wir hoffen, dass Sie diesen Termin wahrnehmen können und freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen!

