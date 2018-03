"BurgenlandBatata" - die erste Süßkartoffel aus Österreich

Agrarsensation: erster erfolgreicher Freilandanbau der tropischen Süßkartoffel auf heimischem Boden

Wien (OTS) -

Top-7 Kulturpflanze

Die Süßkartoffel ist mit der herkömmlichen "Kartoffel" nicht näher verwandt. Sie ist eine tropische Pflanze ungewöhnlicher Komplexität und Faszination: botanisch, historisch, kulinarisch.

Mit über 100 Mio. Tonnen Jahresproduktion zählt sie zu den sieben bedeutendsten Kulturpflanzen überhaupt.

Ihre Wurzeln werden weltweit als Gemüse genossen. Für Millionen Menschen ist sie ein Grundnahrungsmittel.

Knolle mit Geschichte: die ursprüngliche "Kartoffel"

"Let the sky rain [sweet]potatoes..." - schon Shakespeare feierte die Süßkartoffel in seinen Schriften. Ihre Geschichte in Europa ist der heutigen -damals noch völlig bedeutungslosen, ja unbekannten-"gewöhnlichen" "Kartoffel" um Jahrhunderte voraus und reicht über 500 Jahre zurück bis unmittelbar zu Kolumbus' Entdeckungsreisen.

Agrarsensation BurgenlandBatata

Der Marktauftritt der ersten Süßkartoffel aus heimischem Anbau zum Jahreswechsel ist die Krönung eines Experiments internationaler Zusammenarbeit mit langjähriger Vorlaufzeit.

Die BurgenlandBatata zählt zu den am nördlichsten kultivierten Süßkartoffeln überhaupt, weltweit. Der erfolgreiche -pestizidfreie-Anbau nahe dem 48. Breitegrad spezieller Züchtungen aus natürlicher Selektion gilt als mittlere agrarische Sensation.

Kulinarische Sensation. Superfood Süßkartoffel

Die Süßkartoffel ist bekannt für ihren außergewöhnlichen Geschmack. In Österreich zählte sie bisher zu den exklusiven Import-Exoten im Gemüsesortiment.

Sie ist ein wahres "Powerveggy", ein sogenanntes "superfood" par excellence. Ernährungswissenschafter in den USA wählten sie zum wertvollsten Gemüse überhaupt (1).

Für viele Gourmets wie Ernährungsbewußte ist die Süßkartoffel daher die "Königin der Gemüse" und genießt Kultstatus.

Die BurgenlandBatata ist frei von Pestiziden.

(1) "Sweetpotato: Vegetable Number 1", Center for Science in the Public Interest, Washington, D.C., USA

Rückfragen & Kontakt:

"BurgenlandBatata, Superfoods Inc"

Lang Lunzer GbR Illmitz Burgenland

presse @ batata.at