EANS-News: ABAG Aktienmarkt Beteiligungs AG / BaFin billigt Wertpapierprospekt

Die ABAG Aktienmarkt Beteiligungs AG teilt mit, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) den Wertpapierprospekt der ABAG Aktienmarkt Beteiligungs AG (ISIN: DE0005254601, WKN: 525460, MNE: AAB) gebilligt hat. Die angebotenen Aktien befinden sich im Eigentum der Aktionäre der Gesellschaft und sind bereits in den Handel im Freiverkehr der Börse München einbezogen.

Mit dem Wertpapierprospekt sollen interessierte Anleger eine Informationsgrundlage für ihr Investment in Aktien der ABAG Aktienmarkt Beteiligungs AG erhalten. Darüber hinaus dient der Wertpapierprospekt dazu, die Voraussetzungen für eine Aufnahme in den m:access, das Qualitätssegment der Börse München für Small- und Mid-Caps, zu schaffen. Damit ziele das Unternehmen auf eine erhöhte Sichtbarkeit im Kapitalmarkt und die weitere Umsetzung der Wachstumsstrategie.

Die 1999 gegründete ABAG Aktienmarkt Beteiligungs AG beteiligt sich langfristig an börsennotierten Unternehmen aus dem Small- und MidCap-Sektor sowie an nicht börsennotierten Kapitalgesellschaften, die unterbewertet sind oder sich in einer Turnaround-Situation befinden. Ziel ist, langfristig höhere Werte zu schaffen. Im Investitionsfokus stehen dabei Mehrheitsbeteiligungen im Bereich Life Science und Consumer Business sowie Immobilien und Finanzbeteiligungen mit großem Wertschöpfungs- und Exitpotential.

