Karin Prokop kandidiert nicht bei der NÖ-Landtagswahl

Baden (OTS) - Karin Prokop wird bei der Landtagswahl in Niederösterreich nicht kandidieren. Sie wird stattdessen auf der Liste für die Nationalratswahl vertreten sein, gab heute der stv. Parteiobmann, Klubobmann Robert Lugar bekannt.

Lugar weiter: "Die niederösterreichische Volkspartei hat über verschiedene Exponenten Druck auf Karin Prokop ausgeübt. Wir wollen sie so aus der Schusslinie nehmen." Spitzenkandidat des Team Stronach in Niederösterreich ist, wie vor Weihnachten bekannt gegeben wurde, Frank Stronach selbst. Die Kandidatenliste des Team Stronach für Niederösterreich wird am 20. Jänner bekannt gegeben.

