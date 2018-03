Stadtrat Ludwig: SMART Wohnen in Simmering

250 besonders preiswerte SMART-Wohnungen in der Lorenz-Reiter-Straße

Wien (OTS) - Nach dem Bauträgerwettbewerb "Sonnwendviertel II" mit rund 300 SMART-Wohnungen stehen nun weitere SMART-Wohnungen vor ihrer Realisierung. In der Lorenz-Reiter-Straße im 11. Wiener Gemeindebezirk werden 250 Wohneinheiten der insgesamt 469 geförderten Mietwohnungen als "smarte" Variante umgesetzt. *****

Die Neubauprojekte sind als Sieger eines kürzlich vom wohnfonds_wien durchgeführten Bauträgerwettbewerbs hervorgegangen. Die ExpertInnenjury beurteilte insgesamt 14 Beiträge für drei Bauplätze mit einer Gesamtfläche von rund 26.200 m2.

Die zwei Siegerprojekte und der Fixstarter punkteten neben den für SMART-Wohnen leistbaren Bruttomieten von maximal 7,50 Euro pro Quadratmeter und geringen Eigenmitteln von maximal 60 Euro pro Quadratmeter vor allem mit flexibler Raumaufteilung und unterschiedlichen Ausstattungsvarianten. Die Wohnungen stellen damit ein in jeder Hinsicht sehr attraktives Angebot dar.

"Das Verfahren in der Lorenz-Reiter-Straße ist die konsequente Weiterführung unserer im Mai 2012 ins Leben gerufenen Initiative, ein hochwertiges, innovatives und ökologisch sowie insbesondere kostengünstiges Wohnungsangebot zu schaffen. Im Sinne einer hohen Alltagstauglichkeit zeichnen sich diese besonders preiswerten SMART-Wohnlösungen durch intelligente, kompakte Grundrisse mit effizienter Flächennutzung aus", erklärte Wohnbaustadtrat Michael Ludwig.

Die Gesamtbaukosten aller Projekte in der Lorenz-Reiter-Straße betragen rund 56,5 Mio. Euro, die Stadt Wien unterstützt die Errichtung der Wohnhausanlagen mit beträchtlichen Fördermitteln im Ausmaß von rund 22,3 Mio. Euro.

Vorgaben des Bauträgerwettbewerbs

Mindestens 50% der Wohnungen waren als SMART-Wohnungen zu realisieren. Für die SMART-Wohnungen war ein verbindlicher Schlüssel an unterschiedlichen Wohnungstypen vorgegeben: Typ A (1 Zimmer) und Typ B (2 Zimmer) sollten die Hälfte der Wohneinheiten darstellen, die verbleibende Hälfte war als Typ C (3 Zimmer) auszuführen. Weiters war die Wohnungsgröße für Typ-A-Wohnungen auf 40 m2 Nutzfläche im Durchschnitt, Typ-B-Wohnungen auf 55 m2 und Typ-C-Wohnungen auf 70 m2 begrenzt.

Gefordert waren zudem unterschiedliche Ausstattungsvarianten, beginnend mit einer einfachen, kostengünstigen, selbstverständlich aber kompletten Basis-Ausstattung. Baustoffe, Materialien und Ausführung waren auf Wertbeständigkeit und möglichst geringe laufende Kosten (Energie, Heizung, Wasserverbrauch etc.) auszulegen.

Die Sieger-Projekte im Überblick

Siegerprojekt Bauplatz 1 Fixstarter

Die Eckdaten:

81 geförderte SMART-Wohnungen

55 geförderte Mietwohnungen mit Superförderung

Bauträger: Sozialbau

Architekten: Peter Lorenz Ateliers ZT GmbH Atelier Hayde Architekten ZT GmbH

Freiraumplanung: Rajek Barosch Landschaftsarchitektur

Geplanter Errichtungszeitraum: März 2014 bis August 2015

SMART-Qualitäten:

Alltagstaugliche Optimierung der zur Verfügung stehenden Wohnfläche:

keine Wohnzimmer als Durchgangsräume, gut zu möblierende Zimmer, ausreichend große Küchen, ausreichend große private Freiräume differenzierte Grundrisse: unterschiedliche Grundrissvarianten durch Ergänzen von Trennwänden möglich

Mitbestimmung bei verschiedenen Ausstattungsmerkmalen und sanitären Einrichtungsgegenständen

Mitbestimmung bei der Möblierung des Kinderspielraums

Hausbetreuer Neu mit eigenem Büro in der Anlage

Das SMART-Wohnungsangebot:

2- bis 3-Zimmer-Wohnungen (54,6 m2 bis 69,6 m2 Nutzfläche).

Alle Wohnungen sind mit Loggien, Balkonen oder Terrassen ausgestattet.

SMART - die Kosten:

Eigenmittel: ca. 55 Euro/m2 Nutzfläche

monatliche Kosten: ca. 7,45 Euro/m2 Nutzfläche (inkl. BK und MWST, exkl. Heizung und Warmwasser)

Bauplatz 2 Siegerprojekt

Die Eckdaten:

46 geförderte SMART-Wohnungen mit Superförderung

46 geförderte SMART-Wohnungen

89 geförderte Mietwohnungen

1 sozialpädagogische Wohngemeinschaft der MA 11

Bauträger: Migra und Heimbau

Architekten: trans_city GmbH

Freiraumplanung: DI Anna Detzlhofer

Geplanter Errichtungszeitraum: März 2014 bis November 2015

SMART-Qualitäten:

Grundrisse als Katalog von "Bausteinen" flexibel nach MieterInnenwunsch anpassbar

ein "Flex"-Raum je Wohnung - kompakte Multifunktionsfläche kompakte - erweiterbare Nasszellen, in Wohnungsmitte angeordnet große private Freiflächen ( rd. 18 m2 Balkon/Terrasse je Wohnung) Grundrisslösungen speziell für AlleinerzieherInnen

Abstellraum in jeder Wohnung

Hausbetreuer Neu mit eigener Wohnung in der Anlage

Kooperation mit dem Verein Wiener Frauenhäuser für Starterwohnungen (5 bis 10 Wohnungen)

Das SMART-Wohnungsangebot:

2- bis 3-Zimmer-Wohnungen (54,6 m2 bis 70 m2 Nutzfläche).

Alle Wohnungen sind mit Balkonen, Loggien, Terrassen oder NutzerInnengärten ausgestattet.

SMART - die Kosten:

Eigenmittel: 60 Euro/m2 Nutzfläche

monatliche Kosten: 7,30 Euro/m2 Nutzfläche (inkl. BK und MWST, exkl. Heizung und Warmwasser)

Bauplatz 3 Siegerprojekt

Die Eckdaten:

77 geförderte SMART-Wohnungen mit Superförderung

73 geförderte Mietwohnungen

betreute Wohngemeinschaft - 10 Garconnieren

Bauträger: Heimbau

Architekten: S & S Architekten

Freiraumplanung: Carla Lo Landschaftsarchitektur

Geplanter Errichtungszeitraum: März 2014 bis November 2015

SMART-Qualitäten:

Kompakte Wohnungen als offene Grundrisse, die raumteilend möbliert werden können

hoher Grad an Flexibilität und Mitbestimmung während des Lebenszyklus des Hauses

Sonderwunschpaket für Bodenbeläge

Partizipationsprozess bei Entwicklung der Wohnungen (Wohnungskatalog) in früher Planungsphase

BewohnerInnenbeirat

Hausbetreuungsbüro - externe Hausbetreuung mit fixen Anwesenheitszeiten

Das SMART-Wohnungsangebot:

1- bis 3-Zimmer-Wohnungen (36,7 m2 bis 65,4 m2 Nutzfläche)

Alle Wohnungen sind mit Loggien, Balkonen oder Terrassen ausgestattet.

SMART - die Kosten:

Eigenmittel: ca. 60 Euro/m2 Nutzfläche

monatliche Kosten ca. 7,02 Euro/m2 Nutzfläche (inkl. BK und MWST, exkl. Heizung und Warmwasser)

Das SMART-Programm

Komplett, kompakt und kostengünstig diese Anforderungen müssen die neuen SMART-Wohnungen erfüllen. Der Begriff SMART, der im allgemeinen Sprachgebrauch u. a. als Synonym für intelligent, raffiniert, schlau und pfiffig steht, bringt das Wesentliche auf den Punkt: SMART-Wohnungen basieren auf innovativen und intelligenten Lösungen. Es werden Komplettlösungen angeboten, die besonders durchdacht und alltagstauglich sind. Intelligente Grundrisse sorgen dafür, dass wirklich alle Wohnflächen optimal genutzt werden können. Mietkosten für Flächen, die man nicht unbedingt benötigt, werden auf diese Weise vermieden.

Ziel ist es, in einer ersten Tranche rund 2.300 SMART-Wohnungen an verschiedenen Projektstandorten zu realisieren. "SMART-Wohnungen sind Teil des geförderten Wiener Wohnbauprogramms. Sie werden neuen Anforderungen und individuellen finanziellen Möglichkeiten gerecht und sind vor allem Beispiel dafür, dass erschwingliche Mieten nicht auf Kosten der Wohnqualität gehen müssen", so Ludwig. SMART-Wohnungen, die eine zeitgemäße Ergänzung zum vielfältigen Wohnungsangebot der Stadt Wien darstellen, richten sich vor allem an Jungfamilien, AlleinerzieherInnen, Paare, SeniorInnen und die wachsende Zahl an Singles.

Service

Ab sofort gibt es für InteressentInnen für eine der SMART-Wohnungen in der Lorenz-Reiter-Straße die Möglichkeit, sich vormerken zu lassen.

Wohnservice Wien

E-Mail: smart @ wohnservice-wien.at

www.wohnservice-wien.at (Schluss) da

Rückfragen & Kontakt:

Christian Kaufmann

Mediensprecher Wohnbaustadtrat Dr. Michael Ludwig

Tel.: 01/4000-81277

christian.kaufmann @ wien.gv.at