FPÖ-Walter Rosenkranz: FPÖ bekräftigt "Deutsch vor Regelschule"-Forderung

Win-win-Situation für alle Schulkinder

Wien (OTS) - FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Dr. Walter Rosenkranz bekräftigt angesichts der aktuell wieder aufgeflammten Diskussion mit Unterrichtsministerin Claudia Schmied die Forderung der FPÖ nach einer Deutschförderung vor dem Eintritt in das Regelschulwesen : "Nur so kann gewährleistet sein, dass Kinder mit mangelnden Deutschkenntnissen , in der Regel aus Zuwandererfamilien, die Wissensvermittlung für andere Kinder nicht aufhalten und so bei Eintritt ins Regelschulwesen dem Unterricht auch folgen können." So entsteht eine Win-win-Situation für alle Beteiligten.

