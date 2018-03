Die "e-box" der Wiener Städtischen: elektronische Übermittlung von Versicherungskorrespondenz an KundInnen

Kostenlos, sicher und umweltfreundlich

Wien (OTS) - Eine Gesetzesnovelle hat die rechtliche Basis für die Regelung von elektronischer Korrespondenz für die Versicherungswirtschaft geschaffen. Ab sofort stellt die Wiener Städtische allen ihren KundInnen ihre Post auf Wunsch elektronisch in ihrer kostenlosen persönlichen e-box zur Verfügung.

Schnelle, sichere, elektronische Zustellung von Versicherungskorrespondenz, vereinfachte Abläufe, automatisierte Ablage, jederzeitiger Zugriff, absolute Datensicherheit und nicht zuletzt Umweltfreundlichkeit sind die zahlreichen Vorteile, die die neue e-box der Wiener Städtischen ihren KundInnen bietet. Für die Nutzung sind lediglich ein SMS-fähiges Mobiltelefon (für die Zusendung eines SMS-Tans für die Anmeldung), ein Internetzugang und eine persönliche E-Mail-Adresse (für die Benachrichtigungen über neue Post) notwendig.

"Wir begrüßen die Möglichkeit, mit unseren KundInnen und GeschäftspartnerInnen in einer vereinfachten, schnellen, umfassenden und im Sinne der Nachhaltigkeit umweltschonenden Form zu kommunizieren", so Wiener Städtische Generaldirektor Mag. Robert Lasshofer. "Mit der e-box haben unsere KundInnen jederzeit und überall via Internet umfassenden und aktuellen Einblick in ihre Versicherungskorrespondenz und die lästige Ablage in Papierform entfällt."

KundInnen der Wiener Städtischen erhalten somit künftig alle Poststücke wie Polizzen, Versicherungsbedingungen, Gewinnbescheinigungen, Schadeninformationen usw. elektronisch zugestellt, sofern nicht rechtliche oder technische Gründe dagegen sprechen.

In den nächsten Tagen werden Wiener Städtische KundInnen postalisch über die e-box und ihre Nutzungsmöglichkeiten informiert, weiters stehen auf der Wiener Städtischen-Website www.wienerstaedtische.at alle Informationen zum Thema und zur Anmeldung zur Verfügung.

Die WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group ist mit einem Prämienvolumen von rund 2,3 Mrd. Euro die führende österreichische Versicherung und verfügt weiters über Zweigniederlassungen in Italien und Slowenien. In neun Landesdirektionen und 140 Geschäftsstellen in ganz Österreich werden mehr als 1,3 Mio. KundInnen betreut. Diese finden in der WIENER STÄDTISCHE Versicherung einen innovativen und verlässlichen Partner für sämtliche Bedürfnisse sowohl in privaten Lebenssituationen als auch im Gewerbe- und Firmenkundenbereich. Der Marktanteil beträgt rund 14 Prozent.

Die WIENER STÄDTISCHE Versicherung ist die größte Einzelgesellschaft des Internationalen Versicherungskonzerns VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG) mit Sitz in Wien.

