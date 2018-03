Start der COLUMBUS-Aktions-Wochen: Jede Woche ein neues Buchungs-Special auf der Webseite von Hapag-Lloyd Kreuzfahrten

Ein Jahr lang jeden Mittwoch ein neues Special

Insgesamt 52 Angebote zu unterschiedlichen Anlässen 2013

Angebote gelten auf ausgewählten Reisen und sind eine Woche lang buchbar

Heute, den 2. Januar 2013 starten die COLUMBUS-Aktions-Wochen: Jede Woche wird ein besonderer Anlass wie ein Feiertag, Jubiläum oder eine bestimmte Veranstaltung aus dem Kalender gewählt und Kreuzfahrtinteressierten ein dazu passendes Reisespecial geboten. Alle Angebote gelten auf ausgewählten Reisen der COLUMBUS 2 und sind eine Woche lang buchbar. Zu finden sind die Angebote auf der Website von Hapag-Lloyd Kreuzfahrten unter www.hlkf.de.

So können sich Reise-Interessentinnen zum Weltfrauentag am 8. März 2013 beispielsweise darüber freuen, dass sie in Begleitung ihres Partners die Seestrecke auf ausgewählten Kreuzfahrten geschenkt bekommen. Zu Ostern wartet ein besonders COLUMBUS 2 Ei auf Reisesuchende und auch am 17. April 2013, dem einjährigen Jubiläum der COLUMBUS 2 Taufe, können sich Kreuzfahrer überraschen lassen.

Jeden Mittwoch wird ein neues Angebot präsentiert, so dass 2013 COLUMBUS 2 Interessierte von insgesamt 52 verschiedenen Specials profitieren.

Informationen zu Hapag-Lloyd Kreuzfahrten unter www.hlkf.de -Aktuelle Pressemeldungen sowie Bildmaterial unter www.hlkf.de/presse - PASSAGEN.tv unter www.hlkf.de/passagentv

