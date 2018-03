Wiener Silvesterpfad 12/13: 790.000 BesucherInnen feierten ausgelassen den Jahreswechsel

Der 23. Wiener Silvesterpfad - ein glanzvolles und friedliches Fest

Wien (OTS) - Farbenprächtige mitternächtliche Feuerwerke am Heldenplatz und im Prater und ausgelassene Stimmung an den 12 Standorten des Wiener Silvesterpfads: Das Jahr 2013 ist da. Vor wenigen Sekunden sind die letzten Melodien auf den Bühnen, DJ Lines und der Außenstelle im Prater verklungen, die GastronomInnen haben ihre Hütten geschlossen, die letzten Feiernden verlassen die Veranstaltungsplätze und in wenigen Stunden wird die Wiener Innenstadt dank der Mitarbeiter der MA 48 wieder in gewohntem Glanz erstrahlen. Rund 790.000 BesucherInnen haben in den vergangenen 12 Stunden das bunte Musik- und Unterhaltungsprogramm am Silvesterpfad genossen und friedlich feiernd das Neue Jahr begrüßt.

Disco Beats, Walzerklänge und Pop der Extraklasse Neben dem bunten und abwechslungsreichen Show-, Unterhaltungs- und Kinderprogramm am Nachmittag begeisterten vor allem die Live-Auftritte nationaler Stars wie Julian le Play, das "Superfly Radio Orchestra", "Wiener Wahnsinn", "Kings & Queens" sowie die Live-Übertragung der Fledermaus aus der Wiener Staatsoper die BesucherInnen des Wiener Silvesterpfads. Wie bereits im Vorjahr war die Mitnahme von Feuerwerkskörpern verboten. Besonders erfreulich erwies sich daher die Tatsache, dass auch der 23. Silvesterpfad ausnehmend friedlich und ohne nennenswerte Zwischenfälle verlaufen ist und sich Wien wieder einmal als Stadt des friedlichen Miteinanders präsentierte.

Das Programm am 1. Jänner 2013 Ab 10:00 Uhr werden die BesucherInnen am Neujahrstag 2013 wieder zum begehrten Katerfrühstück am Rathausplatz erwartet. Untermalt wird dieses von den zauberhaften Melodien des Neujahrskonzerts, das hier von einem 30m2 großen LED-Screen ab 11:00 Uhr übertragen wird. Und wer die Live-Übertragung der "Fledermaus" im alten Jahr am Herbert von Karajan-Platz nicht miterleben konnte, der ist am Abend des Neujahrstages ab 19:00 Uhr herzlich zu diesem eingeladen.

Der Wiener Silvesterpfad am 31. Dezember 2012

von 14.00 bis 2.00 Uhr in der Wiener Innenstadt und im Prater www.wien-event.at

