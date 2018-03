ÖAAB-Tamandl gratuliert Dominik Stracke und seinem Team

Leitanträge mit großen Gemeinsamkeiten

Wien (OTS) - "Ich gratuliere Dominik Stracke ganz herzlich zu

seiner Wahl zum Landesobmann der Jungen ÖVP Wien", so die designierte Landesobfrau des Wiener ÖAAB, Gabriele Tamandl.

Erfreut zeigte sich die zukünftige Chefin des Wiener Arbeitnehmerbundes über die Übereinstimmungen im Leitantrag: "Gerade der Themenkomplex um faire Bedingungen beim Berufseinstieg, echte Arbeitsverhältnisse und eine abgeflachte Lebensverdienstkurve decken sich mit den Vorstellungen in unserem Leitantrag, dem des ÖAAB Wien", so Tamandl weiter. Der Antrag wird am kommenden Donnerstag, den 26. April 2012 beim Landestag des Wiener ÖAAB zur Abstimmung gebracht.

Gabriele Tamandl ist sich sicher, dass einer guten Zusammenarbeit mit der JVP nichts im Wege stehe: "Dominik Stracke und sein Team haben gleich zu Beginn bewiesen, dass sie nicht nur einen tollen Landestag zaubern können, sondern sich auch Gedanken gemacht haben, wo es mit der JVP thematisch hingehen soll. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit!", so Tamandl abschließend.

