INCLUSIA 2012: SchülerInnen schließen Freundschaften mit Menschen mit Behinderung

700 junge Menschen aus Klagenfurt und 400 Menschen mit Behinderung aus 6 Ländern lernen sich kennen und werden Freunde

Reifnitz am Wörthersee/Österreich (OTS) - Bereits zum 10. Mal werden vom 24. - 27. April 2012 in Klagenfurt am Wörthersee Freundschaften zwischen Schülerinnen und Schülern aus Klagenfurt und Menschen mit Behinderung aus dem Alpen-Adria-Raum geschlossen. 700 Klagenfurter SchülerInnen und 400 Menschen mit Behinderung aus 6 Ländern erfüllen die INCLUSIA 2012 mit Leben.

Viele der bisher geschlossenen Freundschaften halten auch heute noch und werden durch gegenseitige Besuche und Kontakte weiter vertieft!

Während der INCLUSIA 2012 wird von den SchülerInnen gemeinsam mit ihren Gästen mit Behinderung der Unterricht gestaltet, gemalt, gekocht, Sport betrieben, Musik gemacht und vieles mehr. Wichtig in diesem Prozess der Inklusion ist, dass sich die Gäste mit ihren Fähigkeiten und Talenten gleichberechtigt einbringen können.

Die Begegnung auf Augenhöhe ist das Entscheidende - und das lebt die INCLUSIA 2012 nun schon zum zehnten Mal!

Infos: www.inclusia.at

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Dieter Klammer

Verein INCLUSIA, Menschen - wie wir sind

St. Anna Str. 23, A 9081 Reifnitz am Wörthersee



Tel.: +43 (0)4273 21017

Mobil: +43 (0)664 7382 7132

Email: info @ inclusia.at

www.inclusia.at

ZVR-Zahl: 534574263