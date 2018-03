Der Music Unlimited Service von Sony Entertainment Network ist nun auch in Belgien und den Niederlanden verfügbar

Der cloudbasierte Digital Music Service kommt bereits in das 16. Land der Welt

Sony Network Entertainment International gab heute den Start des cloudbasierten, digitalen Musikabonnementdienstes Music Unlimited in Belgien und den Niederlanden bekannt, womit der Service nun in 16 Ländern der Welt erhältlich ist. Der Music Unlimited Service steht bereits in mehr Ländern als jeder andere digitale Musikabonnementservice zur Verfügung und bietet Kunden Zugang zu Musik, wo und wann sie dazu Lust haben.

Ursprünglich im Dezember 2010 eingeführt, verfügt Music Unlimited heute über einen ständig wachsenden Katalog mit mehr als 15 Millionen lizenzierten Liedern (1), der alle weltweit bedeutenden Plattenfirmen, führenden unabhängigen Plattenfirmen und Verleger umfasst.

"Der Ausbau unserer weltweiten Abonnentenbasis bleibt eine unserer höchsten Prioritäten", sagt Tim Schaaff, President von Sony Network Entertainment International. "Indem wir unsere globale Reichweite in neue Regionen wie Belgien und die Niederlande ausdehnen und gleichzeitig unser Ökosystem an verbundenen Geräten vergrössern, verfolgen wir unser Ziel weiter, unabhängig von deren bevorzugten Geräten in der Nähe unserer Verbraucher zu sein."

Mit nur einem Konto können sich Konsumenten anmelden und auf den Service mit zahlreichen, vernetzten Geräten zugreifen, wie z. B. mit allen PCs, mobilen Android(TM) Geräten, einschliesslich der neuen Sony Xperia(TM) Smartphones, sowie Tablets, einschliesslich des Sony Tablet(TM), und allen Modellen ab 2010 von Sony BRAVIA(R) HDTVs, Blu-ray Disc(TM) Playern, Blu-ray Disc(TM) Home Theatre Systemen, netzwerkfähigen Sony Audiosystemen, PlayStation(R)3 (PS3(TM)) Computer Entertainment Systemen, PlayStation(R )Vita (PS Vita) Portable Entertainment Systemen, PSP(R) (PlayStation(R)Portable) und dem Sony Walkman(R). Der Service ist ebenfalls in Australien, Kanada, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Neuseeland, Norwegen, Spanien, Schweden, im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten verfügbar.

Music Unlimited Features Mit den zwei monatlichen Abos, dem Basis-oder dem Premium-Plan (2), bietet der Music Unlimited Service eine breite Palette an Inhalten und einfach zu entdeckenden Musik-Features.

Der Premium-Plan ($ 9,99/Euro 9,99) ist für alle Musikliebhaber ideal, welche den gesamten Katalog von Music Unlimited, einschliesslich Premium-Kanälen kontrollieren und On-Demand Zugang zu den Millionen Liedern haben wollen. Die Abonnenten sowohl von Premium als auch von Basic ($ 3,99/Euro 3,99) haben Zugang zu Radiokanälen ohne Werbung und die Möglichkeit, eigene Musik mit dem Music Sync (3) Feature der Cloud hinzuzufügen. Das Feature synchronisiert Lieder und Wiedergabelisten von einem PC mit Ihrer persönlichen Cloud-Bibliothek auf allen befähigten Geräten.

Durch die Beobachtung der Hörgewohnheiten von Anwendern, die Einbeziehung ihrer "Like/Dislike Ratings" von Liedern, die Analyse ihrer Musiksammlungen etc., passt sich der Music Unlimited Service den Musikpräferenzen der Nutzer an und stellt laufend massgeschneiderte Musikkanäle zusammen, auf denen die am besten passenden und beliebtesten Wiedergabelisten gespielt werden. Je länger ein Nutzer zuhört, desto besser lassen sich die Musikkanäle individuell anpassen.

Des Weiteren hat der Service unlängst seiner Android(TM) Mobiltelefonapplikation ein offline Playback hinzugefügt. Dieses App erlaubt es Nutzern, Abspiellisten direkt auf ihr Android(TM) Mobiltelefon herunterzuladen, sodass sie ihre Musik geniessen können, selbst wenn keine 3G oder WiFi-Verbindung verfügbar ist bzw. wenn sie die Lebensdauer ihrer Batterie verlängern oder den Datenverbrauch einschränken wollen.

Neue Abonnenten können den Music Unlimited Premium-Plan 30 Tage lang kostenlos ausprobieren und finden weitere Details dazu auf http://www.MUnlimited.com.

(1) Die Anzahl der verfügbaren Tracks in diesem Katalog variiert von Land zu Land und kann auch geringer sein. (2) Das Basis-Abonnement kostet $ 3,99, Pfund Sterling 3,99, Euro 3,99, AU$ 4,99, CAD$ 3,99, NZ$ 5,99, DK 49,00, FI 3,99, NO 49,00 und SE 49,00 pro Monat; das Premium-Abonnement kostet $ 9,99, Pfund Sterling 9,99, Euro 9,99, AU$ 12,99, CAD$ 9,99, NZ$ 13,99, DK 89,00, FI 9,99, NO 89,00 und SE 89,00 pro Monat. (3) Music Sync erfordert, dass der Musikinhalt im Katalog existiert. Kopiegeschützter Inhalt wird nicht unterstützt.

BRAVIA(R), VAIO(R), Walkman(R), Sony Tablet(TM), Sony Entertainment Network und das Sony Entertainment Network Logo sind Handelsmarken oder registrierte Handelsmarken der Sony Corporation Blu-ray Disc(TM) ist eine Handelsmarke der Blu-ray Disc Association "PlayStation" und "PSP" sind registrierte Handelsmarken der Sony Computer Entertainment Inc. Xperia(TM) ist eine Handelsmarke von Sony Mobile Communications

