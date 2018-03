WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Ein guter Tag beginnt mit einem Abkommen... - von Esther Mitterstieler

Wer Steuern hinterziehen will, wird es trotzdem tun

Wien (OTS) - Ein guter Tag beginnt nicht unbedingt mit einem sanierten Budget, aber immerhin ist auch ein Steuerabkommen mit der Schweiz ein schöner Start, mag sich Maria Fekter denken. Die legendäre Verkündung des vermeintlichen Nulldefizits von Karl-Heinz Grasser stammt aus dem März 2001 und passt irgendwie wieder. Denn dieses Abkommen lässt die budgetäre Enge nur kurzfristig vergessen und auf frische Geldflüsse hoffen. Österreich will damit österreichisches Geld, das in der Schweiz liegt, versteuern. Die vereinbarte Abgeltungssteuer soll zwischen 15 und 38 Prozent liegen. Wie will Finanzministerin Maria Fekter den Steuerzahlern erklären, dass sie ein gutes Geschäft gemacht hat? Wenn wirklich ein geschätzter Wert von 20 Milliarden österreichischer Euros in der Schweiz liegen und Fekter mit Mehreinnahmen fürs Budget von einer Milliarde Euro rechnet? Das geht sich rechnerisch nicht aus. Andererseits kann man argumentieren: Die Ministerin rechnet konservativ, und immerhin kommt ein Teil jenes vorbudgetierten Geldes ins Haus, das das Sparpaket zum Erfolg machen soll. Das ist schön, weil die Einnahmen aus der Finanztransaktionssteuer zu vergessen sind.

Aber zurück zum Steuerabkommen. In den Internetforen schwirrt es nur so von Anschuldigungen. Hierzu ein paar versuchte Antworten: Nein, das Abkommen stellt keinen Freibrief für Steuerbetrug über die Schweiz für die letzten 20 Jahre aus. Alles, was mehr als zehn Jahre zurückliegt, ist ohnehin verjährt. Dann wird eine pauschale Nachverrechnung möglich. Und es wird den oben angeführten Satz geben. Das führt dazu, dass viel Geld, das schwarz geparkt wurde, nun weißgewaschen wird. Das hilft vielen Familien, die ihr Geld in der Nazizeit in der Schweiz angelegt haben, das Geld jetzt wirklich legal gebrauchen zu können.

Der Vorwurf, bis Inkrafttreten des Abkommens Anfang 2013 könnten viele Schwarzgeldprofis schnell in andere Steueroasen flüchten, lässt sich nicht entkräften. Aber: Wer Steuern hinterziehen will, tut es ohnehin. Was dagegen spricht, ist das Beispiel der Kapitalertragsteuer: Als diese 1993 eingeführt wurde, haben auch viele vor Kapitalflucht gewarnt. Es zeigte sich im Gegenteil, dass viele Menschen nicht in der Illegalität leben wollen. Ist doch eine schöne Erkenntnis - in Zeiten des Korruptionsausschusses.

