WKStA stellt Verfahren gegen Mag. Karl-Heinz Grasser wegen des Verdachts der falschen Beweisaussage ein

Privatanklageverfahren Mag. Grasser gegen DI Ramprecht

Wien (OTS) - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat das gegen Mag. Karl-Heinz Grasser wegen des Verdachts der falschen Beweisaussage geführte Ermittlungsverfahren eingestellt.

Tatbegehung in objektiver Hinsicht fraglich

Der gegen Mag. Karl-Heinz Grasser bestehende Verdacht, im Privatanklageverfahren "Mag. Grasser gegen DI Ramprecht" am 9.3.2010 vor dem Landesgericht für Strafsachen Wien durch die pauschale Aussage, zu Walter Meischberger kein Verhältnis bzw. keinen Kontakt zu haben, inhaltlich unrichtige Angaben gemacht zu haben, erscheint bereits in objektiver Hinsicht fraglich. So war zum Aussagezeitpunkt medial ohnedies bekannt, dass Walter Meischberger im Jahr 2005 Trauzeuge von Mag. Karl-Heinz Grasser war. Dass jedoch konkret nach solchen Kontakten gefragt werden sollte, ist zweifelhaft. Die Genannten haben (wenn auch zuletzt bloß vereinzelte und länger zurückliegende) persönliche Kontakte auch nicht bestritten und bestand zuletzt noch im Jänner und Februar 2010 (somit etwas mehr als einen Monat vor der betreffenden Aussage) in insgesamt sieben Fällen nachweislich Telefonkontakt. Da Mag. Karl-Heinz Grasser jedoch gefragt wurde, welches Verhältnis er zu Walter Meischberger hat (und nicht: hatte), aus der Fragestellung auch nicht ersichtlich war, ob es um persönliche Kontakte geht und die Frage auch nicht weiter konkretisiert wurde, ist schon objektiv eine falsche Aussage zweifelhaft. Denn ein entsprechendes Verhältnis und allfällige persönliche Kontakte im unmittelbaren zeitlichen Nahbereich zum konkreten Aussagezeitpunkt konnten nicht nachgewiesen werden.

Subjektiv vorsätzliches Handeln nicht nachweisbar

Den Erhebungsergebnissen war weiters nicht zu entnehmen, dass es Mag. Karl-Heinz Grasser auch aus seiner subjektiven Sicht ernstlich für möglich gehalten und sich damit abgefunden hat, auf die allgemeine - auch durch Nachfrage nicht näher konkretisierte - Frage eines Verteidigers inhaltlich unrichtig zu antworten. Dies wäre jedoch für eine Strafbarkeit ebenfalls Voraussetzung.

Denn die an Mag. Karl-Heinz Grasser gerichtete Frage enthält weder eine zeitliche Einschränkung noch nimmt sie Bezug auf allfällige frühere Kontakte. Es kann somit nicht widerlegt werden, dass Mag. Karl-Heinz Grasser diese pauschale Frage auch aus seinem subjektiven Empfängerhorizont als Frage nach gerade aktuellen persönlichen Kontakten zum Aussagezeitpunkt verstanden hat. Dafür spricht auch, dass Mag. Karl-Heinz Grasser unmittelbar nach der Verneinung eines Verhältnisses zu Walter Meischberger in seiner Vernehmung ergänzend ausführt: "Weil ich die Medienberichterstattung zu dieser Frage brauche wie einen Kropf, also alles nur das nicht. Dass ich in irgendwas hineingezogen werde, obwohl das eine professionelle Privatisierung mit einem hervorragenden Ergebnis für den Steuerzahler betrifft, das hätte ich nie vermutet und das ärgert mich in hohem Maße und deswegen habe ich keinen Kontakt."

Für ein solches Verständnis der Frage spricht auch der Umstand, dass zum Aussagezeitpunkt frühere Kontakte zwischen den Genannten durchaus (teilweise sogar medial) bekannt waren und somit eine allenfalls (auch) auf solche Umstände gerichtete Fragestellung aus Sicht des befragten Mag. Karl-Heinz Grasser nicht zwingend erkennbar erscheinen musste.

Über die Einstellung des Verfahrens wurde der Rechtsschutzbeauftragte der Justiz unter detaillierter Mitteilung der Einstellungsgründe verständigt.

BUWOG-Ermittlungen laufen weiter

Die Ermittlungen zum "Komplex BUWOG" sowie das gegen Mag. Karl-Heinz Grasser anhängige Finanzstrafverfahren werden fortgesetzt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

