Vorsicht bei Arbeiten in Schächten, engen Räumen und Behältern

Wien (OTS) - Die Unfallrate in der Wartung und Instandhaltung ist vier Mal so hoch wie bei Routinearbeiten. Beim Einsteigen in Behälter wie Silos, Kanäle, Künetten, Tanks, Keller oder Schächte besteht Lebensgefahr - vor allem durch Stürze, brennbare, giftige und explosionsfähige Gase oder Sauerstoffmangel. Im Rahmen einer 2010 gestarteten europäischen Kampagne, die integrierte und strukturierte Konzepte für die Instandhaltung fördern und die Unfallrate nachhaltig senken will, bietet die AUVA-Landesstelle Wien für Betriebe in Wien, Niederösterreich und Burgenland ab April 2012 Spezialseminare für unfallfreies Arbeiten an.

Die in zwei Module geteilten, ganztägigen Seminare starten am 11. April in der Höhenwerkstatt in Baden bei Wien. "Im ersten Modul "Arbeiten in Behältern" bieten wir neben den gesetzlichen Grundlagen Infos über die Gefahren in Behältern wie Gase, Atemgifte, Sauerstoffverdrängung, durch Brand- bzw. Explosion sowie physikalische Ursachen.

Im praktischen Teil beschäftigen wir uns mit Schutzmaßnahmen. Dazu zählen Messtechnik, Belüftungssysteme, Atemschutz, Selbstretter-Systeme und Absturzsicherung. Zum Abschluss werden Rettung und Bergung mit allen Teilnehmern geübt. Dabei ist es wichtig, dass sich die Retter nicht selbst in Lebensgefahr bringen. Prinzipiell sind die Kenntnis der Gefahren, die organisatorische Vorbereitung mit einem Fachkundigen und die unmittelbare Aufsicht durch eine zweite Person wesentlich" erklärt Organisator Ing. Christian Zehethofer vom Unfallverhütungsdienst der AUVA-Außenstelle St. Pölten.

Modul II "Fachkundige Personen und Aufsichtspersonen für Behältereinstieg" geht am 25. April darüber hinaus auf Arbeitsorganisation, Prüfung der persönlichen Schutzausrüstung, Haftung, Verantwortung, die Rolle von Aufsichtspersonen, den Einsatz von Gasmessgeräten, Anlagenbau und Planung ein. In Gruppenarbeiten mit Präsentation werden vier Fallbeispiele bearbeitet.

Die Teilnahme kostet 180 Euro für das Modul I und 120 Euro für Modul II - mehrwertsteuerfrei. Weitere Termine sind für Herbst 2012 und für das Frühjahr 2013 geplant. Unter www.auva.at/kursbuchung (Stichwort Behälter) kann man sich direkt anmelden.

Die Gefahren bei Arbeiten in engen Räumen und Behältern

In engen Räumen und Behältern können sich auf Grund der schlechten Durchlüftung Gefahrstoffe sammeln. Aber auch die Elektrik, mechanische Einbauten, herabstürzende Teile und schmale Steighilfen können einen "engen Raum" zu einer Gefahr werden lassen. Dies gilt zum Beispiel für Kanäle und Schächte, Klärgruben und -becken, Schüttgutsilos (z.B. Salz oder Streugut), Tanks, Sickergruben, Stollen, Bunker, Kabelgänge, Kontrollgänge, Hohlräume in Maschinen und Konstruktionsteilen, Kellerräume, Kessel, Schwimmbecken, Kastenprofile für Brücken, Kesselwaggone, Gruben, tiefere Gräben und Künetten mit schlechter Durchlüftung, Anschlussbauten an bestehende Abwasserkanäle, Futtermittelsilos, Gülle-/Jauchegruben, Weintanks sowie -keller usw.

Unfälle in Behältern enden mit schweren Verletzungen oder sogar tödlich, weil die wichtigsten Grundregeln nicht beachtet werden. Die wichtigsten Fragen sind:

Gibt es Gefahrstoffe oder Sauerstoffmangel? - Selbst wenn das Messgerät genügend Sauerstoff anzeigt, können giftige Gase zur Lebensgefahr werden. Dazu gehören Schwefelwasserstoff (H2S), Kohlenmonoxid- oder dioxid (CO, CO2), Methan (CH4), Schweißrauch, Abgase von Notstromversorgungen, Benzin, Pestizide, Lacklösemittel, Klebstoffe, etc.

Gibt es Medien, Einbauten oder Rohre im Behälter?

Sind Arbeiten mit elektrischen Betriebsmitteln im Behälter erforderlich?

Sind brand- oder explosionsgefährliche Stoffe vorhanden oder kann das nicht mit 100 prozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden?

Besteht Absturzgefahr?

Sind die Einstiegsöffnungen groß genug?

Ist eine Rettung und Bergung selber möglich? Je nach Verletzungsmöglichkeit müssen Rettungs- und Bergungsmöglichkeiten bereits vorbereitet werden.

Ansprechpartner zur Seminarreihe für Betriebe in Wien, Niederösterreich und Burgenland ist Ing. Christian Zehethofer, E-Mail: christian.zehethofer @ auva.at,

Telefon: +43 2742 25 89 50-302.

