Produktoffensive bei ABV Bausparen

Die Allgemeine Bausparkasse (ABV) setzt im überarbeiteten Baus-parangebot auf das Thema Sicherheit.

Wien (OTS) - "Dieses ausgewogene Paket soll unsere Kunden durch

das Zinsental führen und ihnen die Verunsicherung nehmen, die durch die staatliche Prämienkürzung kurzfristig gegeben war. Wir konzentrieren uns bei der Offensive auf zwei ganz wesentliche Faktoren - das Kundenbedürfnis und die Sicherheit", unterstreicht Generaldirektor KR Erich Hackl.

Für jeden das richtige Angebot

Ab 18. April bietet die ABV drei 6-jährige Ansparmodelle an, je nach Sicherheitsorientierung mit speziellen Vorzügen.

Beim klassischen Bausparen wurde der Einstiegszinssatz auf 3,75 %*) erhöht, es ist für marktorientierte Kunden geeignet. Für alle unter 25 Jahren gibt es anfangs 4 % p.a.

Neu: 3 plus 3 Bausparen

Für jene, die sich jetzt nicht entscheiden können, ob sie an steigende oder fal-lende Zinsen glauben, wurde von der ABV das neue 3 plus 3 Bausparen kreiert. Dabei wird für bis zu 3 Jahren ein Fixzinssatz von 2,75 % angeboten, für die weiteren 3 Jahre dann variable Zinsen von 1 - 4,25 %.

Schließlich erwartet die ABV auch vom FixzinsBausparen mit 2 % p.a für volle 6 Jahre eine gute Marktpositionierung.

Hinzu kommt in allen 3 Varianten die staatliche Prämie, die seit 1. April auf 1,5 bis 4 % halbiert wurde; Neuverträge erhalten 2012 1,875 % KESt-freie Prämie.

Insgesamt ein Ansparangebot, das Bausparen zum Fundament jeder Veranla-gungsstrategie macht, und gleichzeitig ermöglicht, das Bausparsystem in Zukunft als Basis für ein funktionierendes Instrument der Wohnraumfinanzierung zu erhalten.

Sofortfinanzierungen ab 2 %

Hackl: "Angesichts fallender EURIBOR-Werte lassen wir unser Sofortfi-nanzierungsangebot - mit Zinssätzen ab 2 % für mindestens 18 Monate - momentan unverändert. Wir wollen nicht das gestiegene Interesse an günstigen Wohnraumfinanzierungen stören und auch hier einen Beitrag zur Stabilisierung des Bausparsystems leisten." Sicherheit in Form von Planbarkeit spielt bei Finanzierungen wieder eine bedeutende Rolle. Nach der Zwischendarlehensphase bleibt der Zinssatz jedenfalls planbar, schließlich weiß der Darlehensnehmer durch die Zinssatz-Obergrenze von 6 % p.a. von Beginn an, mit welcher Ratenbelastung er maximal zu rechnen hat. Wollen Kunden für 5 Jahre absolute Kalkulierbarkeit der Ratenleistung, wird ein FixzinsDarlehen zu 3,75 % p.a. angeboten, ehe auch dann die sichere Bandbreite von 3 - 6 % wirkt.

Die Finanzierungsleistung der ABV lag mit EUR 70,2 Mio. im 1. Quartal um 9 % über dem Vorjahreswert.

Hackl: "Das zeigt wiederum, dass die Bausparfinanzierung aus der Wohnraumfinanzierung nicht wegzudenken und eine wesentliche Stütze für den Wohnbau in Österreich ist."

*) Nach längstens 12 Monaten wird der anfängliche Fixzinssatz von 3,75 % durch vari-able Verzinsung innerhalb einer Bandbreite von 1 - 4,25 % abgelöst und jährlich an den 12-Monats-EURIBOR angepasst.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Eva-Maria Klement, Stabsstelle Information,

E-Mail: eva-maria.klement @ abv.at; Telefon: 01-31380-410, www.abv.at