Petrovic zum SPÖ-Transparenz-Antrag: Zur Offenlegung der Parteifinanzen braucht es keinen Landesrechnungshof!

Querschnittsprüfung von landeseigenen und landesnahen Unternehmungen durch den Landesrechnungshof reicht Grünen nicht

St. Pölten (OTS) - In einem gibt Madeleine Petrovic, Klubobfrau

der Grünen Niederösterreich, dem SP-Klubchef Leichtfried recht: Es ist wichtiger denn je alle Geldflüsse an öffentliche Einrichtungen und parteinahen Organisationen offenzulegen. "Dazu brauch ich aber keinen Rechnungshof. Die SPÖ könnte dem Beispiel der Grünen folgen und ihre Geldflüsse in die SP-Parteikasse offenlegen", so Petrovic. Eine Querschnittsprüfung von landeseigenen und landesnahen Unternehmungen durch den Landesrechnungshof reicht der Grünen nicht. "Die PolitikerInnen selbst sind das Problem. Wer also nichts zu verbergen hat, soll die Finanzen transparent auf den Tisch legen. Im Falle der SPÖ würden uns, wie bei der ÖVP und FPÖ, natürlich auch die Spendenflüsse, Inseratenkosten und Sponsoringaktivitäten der Parteien selbst und von parteinahen Organisationen interessieren. Ich denke, dass die SPÖ gut daran tun würde, nicht nach Transparenz zu schreien, wenn sie selbst einiges zu verbergen hat und daher die Offenlegung ihrer Parteifinanzen tunlichst vermeidet", so die Grüne Klubobfrau.

