Am 1. Mai erlebt Wien eine musikalische Weltsensation - THE BIG BOOM

Wien (OTS) - "Einfach gigantisch, einfach sensationell!", so die Kommentare jener, die bereits einen ersten Blick auf ein neues "gewaltiges Ding" im Musikgeschäft werfen durften. Beim 1. Maifest im Wiener Prater feiert das größte Schlagzeug der Welt - THE BIG BOOM -seine Weltpremiere und wird Groß und Klein zum Staunen bringen. Denn man stelle sich vor, man steht vor einem Schlagzeug, wo alleine die Fußtrommel über die riesigen Ausmaße von über 3 Metern Durchmesser verfügt. Das gesamte Drumset mit kleiner Trommel, den Tom Toms, der Stand-Tom, Hi-Hat und den Becken, erreicht eine Höhe von phänomenalen 6,50m und in der Breite ein Ausmaß von 8 Metern, was die Akteure wie auch die Zuschauer praktisch zu Winzlingen verkommen lassen wird.

Aber wie kann ein solches Monsterding eigentlich bespielt werden? Es ist nämlich nicht nur riesengroß, sondern es ist auch bespielbar und klingt einfach mächtig: Die große Trommel wird mit zwei riesigen Schlägeln und viel Körpereinsatz bespielt, die restlichen Trommeln und Becken werden in schwindelerregender Höhe, bei ständigem Ausbalancieren der Akteure, "bearbeitet". Also es ist richtig viel Körperarbeit dabei, um dieses Instrument zu bedienen.

Die Idee

Nach einer sogenannten "Schnapsidee" im Freundeskreis noch als Hirngespinst abgetan, wurde die Idee im vergangenen Dezember doch weiter gesponnen. Nach monatelanger Planung bzw. Tüfteleien konnte das gigantische Projekt schließlich in Angriff genommen werden. Es wird momentan gehämmert und geschweißt, was das Zeug hält... Denn in knapp 3 Wochen ist es ja soweit, um das enorme Musikding zum Leben zu erwecken und praktisch im "Frühling in Wien" wach zu küssen.

Dafür wurde natürlich die beste Location in Österreich ausgesucht, die für ihre Sensationen und Attraktionen ja weltweit bekannt ist und ihren Besuchern jedes Jahr neues Spektakuläres bietet - der Wiener Prater. So etwas hat die Welt der Freizeit-, Vergnügungs- und Erlebnisparks aber noch nicht erlebt... Cirka 300.000 Besucher im Wiener Prater werden fasziniert sein.

Der Termin

Die Weltpremiere startet am 01. Mai um 13.00h beim Rondeau mitten im Prater. Stündliche Shows von cirka 10 Minuten (mit 2 verschiedenen Show-Programmen) werden dem Publikum anständig einheizen und den Prater zum Kochen bringen. Den Abschluss bildet dann um cirka 22.00h der letzte Act - untermalt von einem riesigen Feuerwerk.

Ob Jung oder Alt, Musiker oder Nicht-Musiker- "The World's Largest Drum- Set" muss man gesehen haben!

Wer hinter dem riesigen Projekt steckt und wer die Performer sind? Ja, das verraten wir dann in unserer nächsten Presseaussendung. Entsprechende Fotos sind auf Rückfrage erhältlich.

