ORF SPORT + mit Live-Fußball FC Blau-Weiß Linz - SC Austria Lustenau

Am 13. April im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights von ORF SPORT + am Freitag, dem

13. April 2012, sind die Live-Übertragung des Erste-Liga-Spitzenspiels FC Blau-Weiß Linz gegen SC Austria Lustenau und die Höhepunkte vom ersten Rennen der FIA-Langstrecken-WM 2012 in Sebring.

Live: Fußball Erste Liga: FC Blau-Weiß Linz - SC Austria Lustenau (20.15 bis 22.20 Uhr)

Austria Lustenau nähert sich im Frühjahr immer mehr der Tabellenspitze an: Nur mehr vier Punkte fehlen den Vorarlbergern auf Tabellenführer WAC/St. Andrä. Zuletzt holten die Lustenauer einen klaren 3:0-Heimsieg gegen Grödig. Der neue Tabellendritte ist damit in der Ersten Liga seit 25. November 2011 ungeschlagen. Blau-Weiß Linz feierte in der vergangenen Runde einen 4:2-Auswärtserfolg bei Schlusslicht Hartberg. Mit 38 Punkten nehmen die Linzer einen gesicherten Platz im Tabellenmittelfeld ein. Kommentator in Linz ist Dennis Bankowsky.

Vor Spielbeginn zeigt ORF SPORT + einen Beitrag über den Leobendorfer "Wüstenläufer" Harald Fritz, der Anfang März durch die Sahara gelaufen ist. In der Pause stehen Interviews zum Vienna City Marathon (15. April) mit Haile Gebrselassie und Paula Radcliffe auf dem Programm.

Motorsport: Highlights vom FIA Endurance Race in Sebring (22.20 bis 23.15 Uhr)

Beim Auftakt der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft, dem legendären Zwölf-Stunden-Rennen von Sebring in Florida, feierte Audi mit dem R18 TDI einen Doppelsieg. Zahlreiche Unfälle und viele Safety-Car-Phasen prägten das Renngeschehen und sorgten für Hochspannung. Auf Platz eins landeten Dindo Capello (ITA), Tom Kristensen (NOR) und Allan McNish (GBR). Für Audi war es bereits der zehnte Sieg in Sebring. Platz zwei ging an Timo Bernhard (GER), Romain Dumas (FRA) und Loic Duval (FRA), Platz drei an das HPD-Honda-Team mit Stephane Sarrazin (FRA), Vicente Potolicchio (VEN) und Ryan Dalziel (GBR).

Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 12. April, kurzfristige Programmänderungen möglich)

