Energieeffiziente Gebäude jetzt weltweit gefragt / 16. Int. Passivhaustagung zeigt die Lösungen für Alt- und Neubauten

Darmstadt/Hannover (ots) - Weltweit wird mittlerweile erkannt, dass der ungehemmte steigende Energiehunger der Bevölkerung nicht mehr lange gestillt werden kann und gerade im Gebäudesektor enorme Energieeinsparpotentiale von 80 ? 90 Prozent ohne Komfortverlust liegen. In China gelten seit 1.1.2012 um 70 Prozent strengere Energieeffizienzkriterien. In Südkorea und Kalifornien werden ab 2020 nur noch "Net zero energy buildings" gebaut. Und in ganz Europa gilt ab 2020 das "Nearly zero energy building" für sämtliche Neubauten.

Für all diese neuen Standards ist das Passivhaus die Grundvoraussetzung um kostengünstig und technisch ausgereift Gebäude errichten oder sanieren zu können. Eine wichtige Chance für das gesamte Bauwesen, Planer und Entscheidungsträger sich für das Passivhaus fit zu machen. Das dies technisch und wirtschaftlich möglich ist wird auf der Passivhaustagung in Hannover gezeigt. Welche sind die entscheidenden Kriterien für nachhaltiges Bauen? Ist Energieeffizienz überhaupt die richtige Lösung? Wie ist der Aufwand an grauer Energie (Herstellungsenergie) zu bewerten? Fragen wie diese stehen im Mittelpunkt auf der 16. Internationalen Passivhaustagung am 4. und 5. Mai in Hannover. Neben den Vorträgen bieten die Veranstalter Passivhaus Institut und proklima-Der enercity-Fonds ein umfangreiches Rahmenprogramm: Einstiegskurse, ein Handwerker-Forum und zahlreiche Exkursionen zu gebauten Objekten. Gleichzeitig präsentieren über 100 Aussteller auf der Passivhaus-Ausstellung ihre Produkte und Lösungen für den Bau von Passivhäusern und die Modernisierung von Gebäuden.

16. Internationale Passivhaustagung mit Ausstellung 4. - 5 Mai 2012 Exkursionen am 6. Mai 2012 Rahmenprogramm ab 2. Mai 2012

Passivhaus-Ausstellung: Freitag, 4. Mai von 9:00 bis 19:00 Samstag, 5. Mai von 9:00 bis 17:00

Ort: Hannover Congress Centrum HCC www.passivhaustagung.de

Veranstalter: Passivhaus Institut und proKlima

