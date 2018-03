Christian Pflügl will bei Linz Marathon Olympia-Limit knacken

Linz (OTS) - Christian Pflügl will beim Linz Marathon am 22. April 2012 innerhalb von 2:14:00 Stunden über die Ziellinie laufen und sich für die Olympischen Spiele in London qualifizieren. Arbeitgeber und Sponsor Intersport Eybl und die LIVA stellen ihm zwei Tempomacher zur Seite. "Beim Berliner Halbmarathon ist mir eine Bestmarke von 1:05:56 gelungen. Ich bin optimistisch, dass in Linz alle Faktoren zusammenspielen und sich mein Kindheitstraum erfüllt", so Pflügl. Christian Pflügl arbeitet im Eybl Plus City und berät Kunden in der Laufsportabteilung.

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/2839/

