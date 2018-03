AK Präsident Zangerl kritisiert Steuer-Deal mit der Schweiz

Begnadigung ist Persilschein für Steuerbetrug im großen Stil

Innsbruck (OTS) - "Stiehl ein Schaf und sie hängen dich, stiehl eine Herde und sie verhandeln mit dir!" Dieses alte Sprichwort bewahrheitet sich beim Steuer-Deal mit der Schweiz einmal mehr", ist AK Präsident Erwin Zangerl empört über die geplante Begnadigung für Steuerhinterzieher und Schwarzgeldhorter, die die Finanzministerin derzeit mit den Eidgenossen verhandelt. Es steht zu befürchten, dass hier allzu billige Zugeständnisse gemacht werden, nur um rasch zu Geld fürs Budget zu kommen."

"Es ist ein Skandal, wie die großen Steuersünder geschont und begnadigt werden sollen, nur um das Budgetloch zu stopfen. Das ist ein Persilschein für Steuerhinterziehung in großem Stil. Immerhin sind in der Schweiz mindestens 15 bis 25 Milliarden Euro Schwarzgeld aus Österreich geparkt, ganz zu schweigen von den Geldern, die in Liechtenstein illegal gebunkert sind. Daraus - Schätzungen zufolge -gerade eine Milliarde Euro zu lukrieren, ist ein Witz, angesichts der realen Steuerbelastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Österreich."

Zangerl: "Es ist auch nicht einzusehen, dass der geplante maximale Steuersatz unter jenem Deutschlands liegen soll. Während in Österreich kleine Steuerzahler voll besteuert werden und bei Steuerdelikten teure Finanzstrafverfahren drohen, werden die Großen im großen Stil wieder geschont. Und der Gipfel: Die Täter sollen weiter anonym bleiben! Noch dazu haben jetzt die richtig großen Fische noch bis 2013 Zeit, ihre Millionen in ein anderes Land zu verschieben.

Statt Finanzbetrug im Großen straffrei zu stellen, sollte die Finanzministerin Steuerhinterziehung und Betrug bekämpfen und innerhalb Europas für mehr Transparenz sorgen."

