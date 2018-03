AutoBank AG erweitert Vorstand

Wien/München (OTS) -

Vertriebsressort im Heimatmarkt Österreich erweitert

Zusätzliche Kapazitäten für den Ausbau des Deutschlandgeschäftes

Ab dem 01. Juni 2012 verstärkt Herr Gerhard Dangel (46) das Vorstandsteam der AutoBank AG als Vorstand Vertrieb und wird neben Markus Beuchert (Vorstand Marktfolge) und Gerhard Fischer (Vorstand Strategie, Unternehmensentwicklung, Marketing) die gesamten Vertriebsaktivitäten in Österreich, dem Kernmarkt des Unternehmens, verantworten.

Herr Dangel verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Vertrieb von automobilen Finanzdienstleistungen und war zuletzt seit 2005 als Vertriebsdirektor für das Auto Retail Business der VB Leasing GmbH in Wien verantwortlich.

Gerhard Fischer, Vorstand und Miteigentümer der AutoBank: "Wir freuen uns, dass wir mit Herrn Dangel einen ausgewiesenen Fachmann für uns gewinnen konnten. So kann ich mich nun wieder verstärkt auf die strategischen Themen wie Unternehmensentwicklung und Ausbau der Deutschlandaktivitäten fokussieren."

Markus Beuchert, Vorstand der AutoBank: "Im Zuge unseres schnellen Wachstums in den vergangenen Jahren und mit Blick auf unsere zukünftigen Ziele ist die Verstärkung unseres Vorstandsteams um einen erfahrenen Vertriebsprofi die konsequente Fortführung unseres Expansionskurses."

Über die AutoBank

Die AutoBank AG mit Sitz in Wien ist eine der führenden Banken in Österreich für Finanzierungsfragen rund um das Auto. Autohandelsunternehmen können bei der AutoBank AG ihre Lagerbestände an Neu- und Gebrauchtwagen sowie ihre Vorführwagen finanzieren. Gleichzeitig bietet die AutoBank AG für die Endkunden dieser Autohandelsunternehmen entsprechende Kfz-Leasing- und -Finanzierungslösungen an. Für Anleger und Sparer, die attraktive Konditionen suchen, bietet die AutoBank AG attraktive Anlagemöglichkeiten bei Tages- und Festgeld. Derzeit arbeitet die AutoBank AG mit rund 120 Autohandelsunternehmen zusammen und verfügt allein in Österreich über 12.600 Leasing- und Finanzierungskunden. Rund 43.700 Anleger in Deutschland und Österreich vertrauen der AutoBank AG derzeit ihr Tages- und Festgeld an. Die AutoBank AG verfügt über eine Bilanzsumme von rund 305 Mio. Euro. Ziel der AutoBank AG ist es, in Österreich das stabile Wachstum fortzusetzen und auch alle Geschäftsbereiche in Deutschland anzubieten, wo bislang schon das Tochterunternehmen LeaseTrend AG im Kfz-Leasing erfolgreich agiert.

