Calista "exportiert" Handychat Quatscha nach Deutschland

Wien (OTS) - In Österreich hat der mobile Chat Quatscha.at schon eine lange Geschichte. Seit 2003 haben ihn 170.000 User mehr als 60 Millionen Mal besucht und so 500 Millionen Nachrichten ausgetauscht. Nun gibt es eine eigene Version in Form einer Android-App für deutsche Chatter, die in öffentlichen und privaten Chatrooms quatschen und Bilder bzw. Videos in der Quatscha Zone austauschen wollen. Der Start in Deutschland ist vielversprechend verlaufen. Die erste Version von Quatscha.de wurde innerhalb weniger Tage knapp 1.000 Mal installiert.

Quatscha.at hat in Österreich eine sehr aktive und treue Community. Im Schnitt verbringen registrierte "Quatscher" pro Monat 10 Stunden im Chat, wo sie in öffentlichen und privaten Räumen plaudern, flirten oder sich gemeinsam über die Widrigkeiten des Lebens ärgern. Ein besonders aktiver User war bislang über 40.000 Stunden in der Chat-App online (das entspricht knapp 5 Jahren) und hat in Summe 173.336 Chatnachrichten geschrieben. Raimund Oberreiter, einer der beiden Geschäftsführer von Calista: "Wir haben schon sehr früh auf Apps gesetzt. Unsere J2ME-App ist seit 2003 im Einsatz und damit wahrscheinlich eine der ältesten Apps weltweit, die noch von Tausenden Menschen genutzt wird. Insgesamt haben ca. 35.000 österreichische User unsere Apps auf ihren Handys." Mittlerweile gibt es Quatscha.at, das 2003 als SMS-Chat bzw. mobile Website gestartet wurde, auch als App für Android Smartphones. Die iPhone Version wird bis Spätsommer folgen.

"Wir haben in Deutschland einen tollen Start hingelegt," sagt Co-Geschäftsführer Christian Dandachi. Die erste Version von Quatscha.de (mittlerweile gibt es auf Google Play, das dem Android Market nachgefolgt ist, eine zweite mit weiteren Verbesserungen) wurde innerhalb weniger Tage knapp 1.000 Mal installiert. Die deutschen User verbringen pro Tag durchschnittlich 25 Minuten im Chat und haben im Schnitt mehr als 50 Bilder hochgeladen. "Das ist eine gute Basis für die weitere virale Verbreitung," gibt sich Dandachi überzeugt.

Erfolgsrezept User-Experience

Calista hat in den vergangenen Jahren viel Erfahrung mit dem Betrieb von Chats und dem Community-Management gesammelt. Anregungen und Wünsche der Anwender fließen laufend in die Weiterentwicklung des Services ein. So kann der Anbieter von mobilen Lösungen das Maximum aus mobilen Plattformen herausholen und die Chat-User danken es mit besonderer Treue. Eine Umfrage im Dezember des Vorjahres hat gezeigt:

Die "Quatscher" wollen im Chat vor allem neue Bekanntschaften schließen und sie schätzen den Fun-Faktor. Quatscha.at bietet neben den klassischen Chat-Funktionen eine ganze Reihe weiterer Features für die mobile Unterhaltung. Besonders beliebt ist die Quatscha Zone, in der private Fotos und Videos bewertet und kommentiert werden. Im Quiz-Chatroom testen die User ihr Wissen und messen sich dabei mit anderen.

Die beliebtesten Chat-Themen: Liebe und Arbeit

Die Auswertungen der Chat-Texte zeichnen ein klares Bild: Das am meisten genutzte Wort auf Quatscha.at ist "du". Die direkte Ansprache anderer User steht also im Vordergrund. Aus dem Feedback der Community weiß Calista, dass die Chatter es besonders schätzen, auf Quatscha.at neue Menschen kennenzulernen und ohne Verwendung des echten Namens flirten zu können. Die meisten der auf Quatscha.at verwendeten Begriffe lassen sich dem Themenbereich "Flirt und Liebe" zuordnen. Eine weitere signifikante Häufung tritt bei Begriffen rund um das Thema Arbeit auf.

Die Features von Quatscha.at im Überblick:

Emoticons: Über 45 freche Smileys peppen die Nachrichten der Benutzer auf.

Flüsternachrichten: Benutzer können mittels "Anflüstern" anderen Quatschern private Nachrichten senden.

Öffentliche & private Chaträume: Quatscher chatten in öffentlichen Räumen oder legen eigene Räume für sich und ihre Freunde an.

Quiz: Im Quiz-Chatraum kann jeder sein Wissen testen und sich mit anderen Chattern messen.

Online Freunde: Benutzer sehen auf einen Blick welche ihrer Freunde gerade online und bereit zum Chatten sind.

Ping Benachrichtigung: Sind gerade keine Freunde online, können sie per Ping (eine Art kostenlose SMS) in den Chat gerufen werden.

Profil mit Foto- und Videoalbum: Jeder Quatscher präsentiert sich im Profil mit seinen besten Fotos und Videos.

Quatscha Zone: Die Quatscha Zone ist der Foto- und Videobereich von Quatscha.at Jedes eingesandte Foto bzw. Video kann bewertet und kommentiert werden.

Newsfeed: Wer hat in der Abwesenheit die eigenen Fotos & Videos bewertet?

VIPs: Eigene Community-Betreuer sorgen dafür, dass sich jeder im Chat wohlfühlt.

Preise & Download

Quatscha.at ist für Kunden aller österreichischer Netzbetreiber freigeschalten. Das Service kann 7 Tage gratis getestet werden. Die Browser-Version kostet 2,- Euro pro Monat und die App-Version 3,-Euro.

Browserversion und Downloadmöglichkeit für die Java (J2ME) App:

http://get.quatscha.at

Google Play (ehem. Android Market):

https://play.google.com/store/apps/details?id=at.calista.quatscha.at

Weitere Infos unter http://www.quatscha.at bzw. http://www.quatscha.de

