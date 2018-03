PULS 4 zieht ins Media Quarter Marx

Die ProSiebenSat.1 Austria Gruppe vereint seine 5 Standorte auf über 8.000m2 Fläche / Umzug ins Media Quarter Marx im Herbst 2012

Wien (OTS) - Es ist entschieden: Die Senderfamilie der ProSiebenSat.1 Austria Gruppe wechselt ihren Standort. Das zukünftige Zuhause wird im neu erbauten Media Quarter Marx (MQM) in Neu Marx zu finden sein. Der geplante Umzug soll bereits im Herbst 2012 stattfinden.

Derzeit verteilt sich die Gruppe mit rund 300 Mitarbeitern auf 5 unterschiedliche Standorte in Wien:

Die SevenOne Media Austria (Theobaldgasse), die PULS 4 Redaktion (Mariahilferstr.), die PULS 4 Studios (Museumsquartier), SAT.1 Österreich (Schönbrunnerstr.) und Austria 9 (Rosenhügel Studios).

Mit der Entscheidung des Umzugs werden diese Standorte erstmals zu einer gemeinsamen Gesamtfläche von in Summe rund 8.300 m2 zusammengeführt, mit dem Herzstück einer zukunftsorientierten Studioumgebung im Umfang von 3.000m2. Darüber hinaus bieten die unmittelbar anschließenden Büroräumlichkeiten alle Möglichkeiten und Flexibilität, die für ein junges, modernes und stark wachsendes Medienunternehmen wichtig sind.

Das MQM mit seiner optimal integrierten Studio- und Bürostruktur stellt die ideale Umgebung für die Weiterentwicklung der ProSiebenSat.1 Austria Gruppe dar. Durch die räumlichen Verbesserungen können die Arbeitsabläufe effizienter gestaltet, dadurch noch innovativer aufgetreten und insbesondere die wichtige Integration der klassischen TV-Welt mit neuen Medienplattformen forciert werden, um im Privat-TV weiterhin der Innovationsführer zu bleiben.

Finanz- und Wirtschaftsstadträtin Vizebürgermeisterin Mag.a Renate Brauner zeigt sich hoch erfreut: "Der Umzug der 300 Beschäftigten der ProSiebenSat.1 Austria Gruppe bestärkt uns in unserem Engagement in Neu Marx. Unser Angebot trifft auf erfolgreiche Unternehmen. Von dieser Vielfalt der ansässigen Medienschaffenden werden alle Beschäftigten und damit auch die Wiener Wirtschaft profitieren."

Auch Markus Breitenecker, Geschäftsführer ProSiebenSat.1 Austria, ist sehr zufrieden mit der Entscheidung zum neuen Standort: "Der Umzug in das Media Quarter Marx ist ein wichtiger Schritt für uns und zählt zu den bisher größten Investitionen in den österreichischen Standort. Mit der exklusiven Übertragung der UEFA Champions League ab Herbst 2012, dem weiteren Ausbau unserer Programmprojekte, der technischen Weiterentwicklung - wie HD und die Integration neuer Medienplattformen - und zuletzt der Erwerb und die Integration von Austria 9 stehen wir vor einem neuen Entwicklungsschritt, der eine Neuaufstellung unserer Organisation an einem zentralen Standort erfordert. Wir freuen uns auch, als erstes TV Unternehmen in Österreich an dem neuen Wiener Medienstandort zu produzieren."

Im Media Quarter Marx 3, die dritte Ausbaustufe des größten Medienzentrums in Österreich, in Neu Marx ist die ProSiebenSat.1 Austria Gruppe der flächenmäßig größte Mieter. Noch diesen Sommer, in den Monaten August/September, wird der Umzug nach Neu Marx stattfinden, bereits am 1. August werden die neuen Studios an PULS 4 übergeben und im September folgt die erste Sendung, produziert aus der neuen Studiowelt.

