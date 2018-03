Sommer-Start im MuseumsQuartier Wien am 03. Mai

Wien (OTS) - Am 03. Mai eröffnet das MQ gemeinsam mit FM4 Wiens größtes Freiluft-Wohnzimmer. DJ-Sounds, Modepalast Fashion Lottery, Grillen, Tanzen, oder einfach in der Sonne dösen - das MuseumsQuartier bietet den BesucherInnen von 16 bis 22 Uhr ein umfangreiches Programm.

"Die MQ Möbel Enzis und Enzos laden bereits zum Relaxen und Entspannen ein und sorgen für sommerliches Flair inmitten der Stadt. Ab 03. Mai bieten wir den BesucherInnen zudem ein Kultur- und Freizeit-Angebot mit Art Night, DJ-Sounds, Boule-Spielen oder Autorennen im Miniaturformat. Im Juli und August wird es zusätzlich zum Programm des 'MQ Summer of Fashion" die beliebten Literaturlesungen 'O-Töne' geben. Neu für Kinder ist im Fürstenhof 'Kagome', eine 'lebende' Sandkiste", so Dr. Christian Strasser, Direktor MuseumsQuartier Wien.

Im Rahmen der Eröffnung sorgen ab 16h FM4 DJs an den Plattentellern für gute Sommerstimmung. Kulinarisch werden die BesucherInnen von 17-21h an fünf Grillstationen - solange der Vorrat reicht - versorgt. Die fünf Grillmeister werden im Rahmen eines Gewinnspiels per facebook ermittelt: gesucht wird das "kreativste Grilloutfit", die fünf Einsender, die die meisten Votes erhalten, sind bei der Eröffnung am 03. Mai dabei, wo dann der offizielle "MQ Grillmeister" gekürt wird.

Um 16h startet das Casting für die "MODEPALAST Fashion Lottery", bei der sich alle Modeinteressierten als Model bewerben können. Eine Jury wird insgesamt 10 Kandidaten auswählen, die bei der "MODEPALAST Fashion Lottery" um 18.30h Designeroutfits von Ayo Van Elmar, clauma, MILCH, smateria, vivibag, STUDIO B3, tag.werk und anderen vorführen, die vor Ort verlost werden.

Bei der FM4 Silent Disco mit FM4 DJ Kristian Davidek wird dann ab 19h abgetanzt, der Sound kommt über Kopfhörer.

Kulturinteressierte können im Rahmen der "ArtNight" mit nur einem Ticket einen abendlichen Rundgang inklusive Spezialführungen durch das LEOPOLD MUSEUM, das mumok und die KUNSTHALLE wien erleben. Die "Art Night" findet jeden ersten Donnerstag in den Monaten Mai bis September statt.

Für Kinder steht ab 03. Mai "Kagome", ein bespielbares Weidengeflächt im MQ Fürstenhof zur Verfügung: die aus Weidenzweigen geflochtene "lebende" Sandkiste wird täglich von 10 bis 20h geöffnet sein und ständig weiterwachsen.

Während des gesamten Sommers, von Mai bis Ende August wird es die Weekend Sounds (jeden Sa und So von 12 bis 22 Uhr), die Boule-Bahn (täglich 10-22h) sowie die Outdoor Race Challenge, Autorennen im Miniaturformat (jeden Sa, So und Feiertag; Sa 18-21h, So und Feiertag 17-20h) geben. Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der "Outdoor Race Challenge" und "The Stash beyond" werden an den verschiedenen Wochenenden die über die Jahre angesammelten unterschiedlichen Rennbahnen präsentiert. Im Juli und August finden zudem jeden Donnerstag die Literaturlesungen "O-Töne" statt.

FM4 & MQ Summer Opening

03.05.,16 bis 22h

MQ Haupthof

Eintritt frei!

www.mqw.at

facebook-Gewinnspiel "Grillmeister gesucht"

16.04.-27.04.

www.facebook.com/MuseumsQuartier

Rückfragen & Kontakt:

Presse MQ: Mag. Irene Preißler

Tel. [+43] (0)1 / 523 58 81 - 1712

E-mail: ipreissler @ mqw.at