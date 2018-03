VHS Wien: Neubesetzungen in den Leitungspositionen der VHS Meidling und Penzing

Nicolette Wallmann und Sebastian Bohrn-Mena verstärken die Wiener Volkshochschulen seit April

Wien (OTS) - Mit Nicolette Wallmann und Sebastian Bohrn-Mena verstärken seit April zwei junge DirektorInnen das Führungsteam der VHS Wien. Nicolette Wallmann wird künftig die VHS Meidling und Sebastian Bohrn-Mena die VHS Penzing leiten. "Ich bin überzeugt, dass die neuen KollegInnen die beiden Standorte mit einer guten Kombination aus fundierter Managementkompetenz und hohem bildungspolitischem Engagement erfolgreich in die Zukunft führen werden", so Michael Ludwig, Vorsitzender der Wiener Volkshochschulen. "Nicolette Wallmann und Sebastian Bohrn-Mena sind eine wertvolle Bereicherung für unser Führungskräfteteam und werden sicherlich spannende Impulse für die VHS Wien als Ganzes setzen", bekräftigt Mario Rieder, Geschäftsführer der VHS Wien.

Nicolette Wallmann folgt dem neuen Generalsekretär des Verbands Österreichischer Volkshochschulen Gerhard Bisovsky an der VHS Meidling

Die 1974 geborene Publizistin und Pädagogin Nicolette Wallmann war bereits in leitenden Funktionen im Kultur- und Bildungsmanagement tätig. Ihre Arbeit bei KulturKontakt Austria hat sie bestens auf die Herausforderungen an der VHS Meidling vorbereitet. Dort konnte Wallmann Erfahrungen als Führungskraft in der Strategie- und Programmentwicklung, Personalentwicklung, im Diversity Management und der Kulturvermittlung sammeln. "Erwachsenenbildung ist ein zentraler Bereich für die Entwicklung der Wissensgesellschaft. Als größte Einrichtung im deutschsprachigen Raum nimmt die VHS hier eine wichtige Sonderstellung ein. Ich sehe es als meinen Auftrag, einen bildungspolitischen Beitrag für die zukünftigen Herausforderungen in Wien zu leisten und freue mich sehr darauf, mit dem Team der VHS Meidling auf dieses Ziel hinarbeiten zu dürfen", so Nicolette Wallmann.

Sebastian Bohrn-Mena folgt Erika Silber an der VHS Penzing

Sebastian Bohrn-Mena, geboren 1985, verfügt sowohl über eine betriebswirtschaftliche als auch sozialwissenschaftliche akademische Ausbildung. Er war in seiner bisherigen beruflichen Laufbahn als leitender Mitarbeiter in einer sozialwissenschaftlichen Forschungseinrichtung für regionale und internationale Kooperationen zuständig. "Da ich in direkter Umgebung der Penzinger Volkshochschule aufgewachsen bin und selbst im Zweiten Bildungsweg die Berufsreifeprüfung absolviert habe, sind mir Angebote für Lebenslanges Lernen ein besonderes Anliegen. In der Erwachsenenbildung tätig zu sein, bedeutet für mich, Menschen jeden Alters durch Bildung Chancen zu geben. Darauf freue ich mich", so Bohrn-Mena über zukünftige Herausforderungen.

Pressebild: http://www.wien.gv.at/pressebilder

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Daniela Lehenbauer

Mediensprecherin

Tel.: 01/89 174-100 352

Mobil: 0650/820 86 55

E-Mail: daniela.lehenbauer @ vhs.at