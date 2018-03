News: Agenturen wollen Geld zurück

Wien (OTS/www.mmflash.at) - Der ÖAK-Zahlenschwindel soll Konsequenzen haben. Die Pan Media will einen Prozentsatz oder ein Volumen für Kompensationen definiert wissen.

Austria-Kiosk: Rabatt für Abonnenten

Anfang November hat die APA ihren digitalen "Austria-Kiosk" eröffnet. Nach einem halben Jahr mit mäßigem Erfolg kündigt APA-Geschäftsführer Peter Kropsch im Gespräch mit MM flash Änderungen an. Zeitungsabonnenten sollen für die digitale Version künftiger weniger zahlen.

Im Porträt: Alexandra Föderl-Schmid

Eine Ausbildung in Rekordzeit, abenteuerliche Auslandseinsätze, einzige Chefredakteurin Österreichs: In jeder dieser Situationen hat Alexandra Föderl-Schmid ihre Leidenschaft zum Journalismus beweisen können. Uns hat die Standard-Chefin erzählt, dass sie schon im Volksschulalter genau wusste, wo sie hin will.

Kleine Zeitung: Zikulnig folgt Walzl

Facebook: Instagram bringt 30 Mio User

