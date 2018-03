Immobilien-Masterplan für Städte - Stadtmarketing Austria Praxistag in Hall in Tirol

Salzburg (TP/OTS) - Wie können Stadtmarketing und Politik Einfluss auf die Immobilienentwicklung ihrer Stadt bzw. ihres Umlandes nehmen? Der Stadtmarketing Austria Praxistag am 22. Mai 2012 in Hall in Tirol widmet sich dieser für Gegenwart und Zukunft bedeutenden Frage. Etablierte ExpertInnen aus den Bereichen Standortentwicklung und -management werden bereits umgesetzte Projekte und konkrete Services für Standortsuchende präsentieren, als auch Empfehlungen für Immobilien-Masterpläne.

Kompetenzaustausch und Wissenstransfer

Aus den insgesamt 5 Vorträgen werden Sie garantiert neue Impulse für die Entwicklung Ihrer Stadt / Ihrer Gemeinde mitnehmen können:

Mag. Edgar Eller (Stadtmarketing & Tourismus Feldkirch GmbH und Vizepräsident von Stadtmarketing Austria) zeigt auf, welche Einflussmöglichkeiten Stadtmarketingorganisationen auf Immobilienentwicklungen haben. Der Spezialist für Betriebsansiedelungen und Standortentwicklung Dr. Christian Märk von der Standortagentur Tirol wird Best-Practice Beispiele von Immobilienentwicklungsprojekten in Städten und Gemeinden Tirols und Vorarlbergs vorstellen.

Mit der Datenbank http://www.freielokale.at und kompetenter Betriebsansiedlungsbegleitung betreut das ServiceCenter Geschäftslokale der Wirtschaftskammer Wien jährlich ca. 3500 Standortsuchende. Die Leiterin des ServiceCenters, DI (FH) Silvia Spendier, referiert über dieses Vorzeigeprojekt aus dem Bereich des Leerflächenmanagements. Dr. Stefan Perini vom Wirtschaftforschungsinstitut der Handelskammer Bozen wird Maßnahmen zur Aufwertung des Handels am Beispiel Klausen präsentieren. Inhalte und Beispiele (ganzheitlicher) Immobilienmasterpläne werden von Ing. Mag. Georg Gumpinger, Prokurist und Projektleiter der CIMA Beratung und Management GmbH, erläutert.

Zwischen und nach den Vorträgen bietet sich die Gelegenheit des Austauschs mit den ReferentInnen und mit Fachleuten aus Stadtentwicklung und -politik.

Termin:

22. Mai 2012, 10.00 bis 16.00 Uhr

Tagungsort:

Hall in Tirol

Anmeldung:

Im Stadtmarketing Austria Vereinsbüro (Tel. 0662 / 845453-16) oder online unter http://stadtmarketingaustria.at/

(Seminargebühr Euro 95,-- p. P. exkl. 20 % MWSt.)

Stadtmarketing Austria versteht sich als Kompetenzzentrum für vernetztes Denken im Bereich der Orts- und Stadtkernentwicklung. Kompetenzaustausch, Wissenstransfer und Innovation stellen wichtige Leitlinien der Aktivitäten des Vereins dar. Die Praxistage sind daher das probate Instrument für einen intensiven Diskurs aktueller Projekte und Themen.

Gesamtprogramm: http://stadtmarketingaustria.at/

Rückfragen & Kontakt:

Stadtmarketing Austria

Eva Demelmair, MA

Münzgasse 1/2

A-5020 Salzburg

Tel.: +43 (0)662 845453-16

office @ stadtmarketingaustria.at