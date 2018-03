"Sei doch nicht so wehleidig" - völlig neuartiges Verfahren zur Schmerzbehandlung im Diakonissen-Krankenhaus Linz!

Linz (OTS) - Statements wie "Sei doch nicht so wehleidig" hat Dr. Andrea Marek, Schmerzexpertin und medizinische Hypnosetherapeutin am Diakonissen-Krankenhaus Linz, gänzlich aus ihrem Wortschatz verbannt, weiß sie doch, dass viele Ihrer Patienten oftmals viel zu lange und meist einsam durch die Hölle gehen, bevor sie adäquate Hilfe für ihr spezifisches Leiden finden. Die österreichische Schmerzgesellschaft schätzt, dass es oft bis zu zehn Jahre dauert, bis ein Schmerzpatient den richtigen Arzt findet. Allein in Oberösterreich leiden 240.000 Menschen an chronischen Schmerzen, das bedeutet, dass bereits jeder Fünfte davon betroffen ist.

"Schmerz stellt einerseits eine wichtige Warnbotschaft für unseren Körper dar, andererseits hat er auch einen zerstörerischen Charakter, da er nicht selten Ursache von Depressionen ist, die wiederum als Verstärker von Schmerzen gelten, informiert Dr. Marek, Fachärztin für Anästhesie und Intensivmedizin mit Schwerpunkt Schmerztherapie.

"Der chronische Schmerz ist eine Erkrankung, der den Menschen in seiner Gesamtheit trifft und nebst biologischen Veränderungen, psychische und soziale Wechselwirkungen mit sich bringt; allzu oft wird er ein lebenslanger Begleiter. Dementsprechend benötigen die Patienten eine interdisziplinär erarbeitete Therapie, die auf jede einzelne dieser Komponenten eingeht und oftmals ein Zusammenspiel von Schmerzmedizinern, Neurologen, Neurochirurgen, Orthopäden, Internisten, Rheumatologen, Psycho- und Physiotherapeuten erfordert ", erläutert Marek.

Ergänzend zu den am Diakonissen-Krankenhaus seit Jahren etablierten Schmerzmanagement Methoden präsentiert Dr. Marek mit der Pasha-Sonde eine oberösterreichweite Novität: "Es ist uns derzeit als einziger Klinik Oberösterreichs möglich, ein völlig neuartiges Verfahren zur Schmerzreduktion und -modulation anzubieten", freut sich die kompetente Ärztin. "Besonders geeignet ist diese neuartige Methode für Patienten mit Schmerzen an der Wirbelsäule, für Patienten mit Schmerzen wie z.B. nach einer Bandscheiben-Operation, durch altersbedingte Abnützungserscheinungen an der Wirbelsäule oder auch bei Schmerzen durch Restviren an der Nervenwurzel wie z.B. nach einer Gürtelrose-Erkrankung" erklärt Marek abschließend.

Facts auf einen Blick:

Mit der Pasha-Elektrode wird eine flexible Sonde unter örtlicher Betäubung in den Wirbelkanal eingeführt. Dort wird das Gewebe mittels der gepulsten Radio-frequenztherapie erwärmt, so dass künftig kein Schmerz oder nur mehr in stark abgeschwächter Form weiter-geleitet werden kann und es zu einer langfristigen Schmerzreduktion oder Schmerzfreiheit kommt.

