Kadenbach: "Studie zu Bienen-Sterben bestätigt meine politischen Forderungen"

SPÖ-Europaabgeordnete kritisiert EU-Kommission: "Konkrete Schritte sind längst überfällig, das EU-Parlament hat die nötige Vorarbeit geleistet"

Wien (OTS/SK) - Die österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) hat das Bienensterben der Jahre 2009 bis 2011 wissenschaftlich untersucht. Konkret ging es um die Behandlung von Mais-Saatgut mit hochwirksamen Insektiziden, sogenannten Neonicotinoiden mit den Wirkstoffen Thiamethoxam, Clothianidin oder Imidacloprid. Die SPÖ-Europaabgeordnete Karin Kadenbach legt einen Schwerpunkt in ihrer politischen Arbeit auf den Kampf gegen das Bienensterben. "Das Ergebnis dieser Studie bekräftigt voll und ganz meine politische Arbeit im EU-Parlament", sagt Kadenbach, die die Kommission bereits mehrfach zum Handeln aufgefordert hat, am Donnerstag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

"2011 enthielten 70 Prozent der von den Imkern eingesandten Proben toter Bienen aus der Steiermark Clothianidin, während Imidacloprid in 30 Prozent der burgenländischen und 22 Prozent der oberösterreichischen Proben nachgewiesen werden konnte. Das Argument der Pharma-Lobby, die vor allem bei konservativen EU-Politikern immer noch auf Gehör stößt, diese Insektizide hätten keine negativen Folgen für die Bienen, ist damit auch wissenschaftlich entkräftet", sagt Kadenbach, Mitglied im zuständigen Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit des Europäischen Parlaments. Sie fordert nun von der EU-Kommission endlich konkrete Aktionspläne, wie vom EU-Parlament gefordert. Kadenbach: "Wir haben die nötige Vorarbeit geleistet, jetzt geht es darum, keine weitere Zeit zu verlieren!" In Österreich ist Landwirtschaftsminister Berlakovich gefordert, Studien nicht nur in Auftrag zu geben, sondern auch die konkreten Maßnahmen zu setzen. (Schluss) bj

