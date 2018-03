Einladung zur Pressekonferenz: "Club of sustainable entrepreneurs" präsentiert: Die Gewinner des Sustainable Entrepreneurship Award 2011

am Donnerstag, den 19. April 2012, um 10.00 Uhr / Sofitel Vienna Stephansdom, Praterstraße 1, 1020 Wien (Räume Niemeyer und Lloyd Wright)

Wien (OTS) - Am 19. April werden im Rahmen einer Gala in der

Wiener Hofburg die Gewinner des Sustainable Entrepreneurship Award 2011, kurz sea, präsentiert. Erfahren Sie bereits vorab wer die Gewinner sind.

Sprechen Sie mit sea-Gründerin Christina Weidinger über ihre Beweggründe den Preis ins Leben zu rufen. DI Dr. Franz Fischler, sea-Juryvorsitzender und designierter Präsident des Forum Alpbach, präsentiert Details zu herausragenden Projekten. EU-Parlamentarier und sea-Jurymitglied Alojz Peterle stellt die internationale Tragweite nachhaltigen Wirtschaftens und damit des sea dar. Über seine Erfahrungen mit dem Thema "Sustainability" spricht der vielfach ausgezeichnete Filmemacher und Regisseur von "Plastic Planet", Werner Boote.

Aus 145 Einreichungen wurden 35 Projekte einer international besetzten Fachjury zur Beurteilung vorgelegt. Die 10 besten Projekte der Kategorie "Best Project" werden 250 geladenen Gästen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft vorgestellt, das herausragendste zusätzlich mit einem 10.000 Euro dotierten Jury-Preis prämiert. Außerdem findet an diesem Abend die Verleihung der Preise in den Kategorien "Best Idea" und "sea of Excellence" statt.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um eine kurze Bestätigung unter der E-Mail-Adresse edith.preiss @ scholz-partners.at.

