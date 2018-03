EU-Kommission am Gängelband der Luftfahrtlobby

EU-Kommission will direktes Eingriffsrecht, um Betriebsbeschränkungen zum Schutz von Anrainern verbieten zu können

Wien (OTS) - Mit dem Entwurf für eine neue EU-Verordnung über lärmbedingte Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen beweist die Kommission der Europäischen Union einmal mehr, dass sie nur mehr als Vollstrecker der Interessen von Fluglinien und Flughafenbetreibern tätig ist: Lärmbedingte Betriebsbeschränkungen auf Flughäfen sollen nur mehr dann zulässig sein, wenn sie kostengünstiger sind als andere, insbesondere objektseitige oder raumplanerische Maßnahmen. Der Kommission soll dabei die Aufsicht über die Maßnahmen der Mitgliedstaaten zustehen, samt dem Recht, Betriebsbeschränkungen nach eigenem Ermessen zu verbieten. Damit könnte die EU-Kommission sogar das jüngst ergangene Gerichtsurteil, das zum Schutz der Anrainer zwischen 23:00 und 5:00 Uhr Starts und Landungen am Drehkreuz Frankfurt verbietet, kurzerhand aushebeln. Pikanterie am Rande: Der Anlass für dieses versuchte Diktat aus Brüssel scheint die Beschwerde des Frachtunternehmens FedEx über das teilweise Nachtflugverbot am Wiener Flughafen zu sein.

Die Kommission rechtfertigt ihr Vorgehen mit der ungeprüften Annahme, dass das ungehinderte Wachstum des Flugverkehrs ein wirtschaftliches Muss sei. Dabei bleibt sie die Antwort auf die Frage schuldig, wie sie zu dieser Annahme kommt. Ob sie überhaupt und wenn ja, in welcher Höhe sie die weitreichenden Umwelt-, Klima- und Gesundheitsschäden, die die Luftfahrt nachweislich verursacht, in ihre Wirtschaftlichkeitsberechnung einpreist und ob sie umweltfreundlichere Alternativen in ihre Betrachtung einbezieht, bleibt offen.

Damit gibt die EU-Kommission klar zu erkennen, dass sich die Europäische Union vom "hohen Schutzniveau" für die Umwelt, wie es in den Gründungsverträgen steht, weit entfernt hat.

Rückfragen & Kontakt:

Verein Bürgerinitiative gegen Fluglärm in Wien West und Wienerwaldgemeinden

E-Mail: office @ 14gegenflieger.at

Tel: 0681 10661494