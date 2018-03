EANS-News: AGRANA Beteiligungs-AG / EU-Kommission genehmigt Joint Venture von AGRANA Juice Holding GmbH und Ybbstaler Fruit Austria GmbH

Die EU-Kommission hat heute den Unternehmen AGRANA

Beteiligungs-AG (AGRANA) und RWA Raiffeisen Ware Austria AG (RWA) die Zustimmung zur Fusion ihrer im Bereich Fruchtsaftkonzentrat tätigen Tochtergesellschaften AGRANA Juice Holding GmbH und Ybbstaler Fruit Austria GmbH im Rahmen eines Joint Ventures erteilt. Damit sind die wettbewerbsrechtlichen Voraussetzungen für eine Finalisierung des Vorhabens gegeben. Das Closing ist für Anfang Juni 2012 geplant.

Das neu gegründete Joint Venture "YBBSTALER AGRANA JUICE GmbH" wird seinen Firmensitz in Kröllendorf|NÖ haben und über 14 Produktionsstandorte in Österreich, Dänemark, Deutschland, Ungarn, Polen, Rumänien, der Ukraine und China verfügen. Produziert werden neben Fruchtsaftkonzentraten auch Fruchtpürees und natürliche Aromen sowie Direktsäfte für die weiterverarbeitende Getränkeindustrie. Der Umsatz wird bei rund 350 m EUR jährlich liegen und von AGRANA voll konsolidiert.

"Die Zusammenführung der beiden Unternehmen ist ein wichtiger Schritt zur Festigung unserer Marktposition im Bereich Fruchtsaftkonzentrate", so DI Johann Marihart, Vorstandsvorsitzender AGRANA Beteiligungs-AG.

"Das Joint Venture ist eine win-win-Konstellation für Ybbstaler und AGRANA Juice und soll auf den zusehends globalen Fruchtsaftkonzentratmärkten die Wettbewerbsfähigkeit weiter stärken", so Mag. Klaus Buchleitner, Vorstandsvorsitzender RWA Raiffeisen Ware Austria AG.

AGRANA, der Veredler landwirtschaftlicher Rohstoffe in den Bereichen Zucker, Stärke und Frucht, ist das führende Zuckerunternehmen Zentral- und Osteuropas und ein bedeutender Produzent von Spezial-Stärkeprodukten in Europa. Im Geschäftssegment Frucht ist AGRANA der weltgrößte Hersteller von Fruchtzubereitungen für die Molkereiindustrie und einer der bedeutendsten Produzenten von Fruchtsaftkonzentraten in Europa. AGRANA erwirtschaftet mit rund 8.000 Mitarbeitern an 53 Produktionsstandorten in 26 Ländern weltweit Umsatzerlöse von über EUR 2 Mrd.

Die RWA Raiffeisen Ware Austria AG ist das Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen der Lagerhausgenossenschaften in Österreich. Für diese erbringt die RWA ein differenziertes Leistungsangebot. Es reicht von der Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse, dem Handel mit landwirtschaftlichen Betriebsmitteln, Baustoffen und Produkten für Haus, Hof und Garten bis hin zu verschiedensten Dienstleistungen. Neben diesen Aufgaben für die Lagerhäuser ist die RWA ein Beteiligungskonzern mit Tochterunternehmungen im Inland sowie in ausgewählten osteuropäischen Nachbarländern. 2011 erwirtschaftete der RWA Konzern Umsatzerlöse von rd. EUR 2,5 Mrd.

