Intact Investment Management modernisiert und erweitert System durch erweiterte Partnerschaft mit Eagle

Boston (ots/PRNewswire) - Eagle Investment Systems LLC, ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungstechnologie und eine Tochtergesellschaft von BNY Mellon, hat heute bekannt gegeben, dass Intact Investment Management nun die Kapitalanlagenbuchhaltungslösung von Eagle verwendet. Diese Bekanntgabe gründet auf der bereits bestehenden Zusammenarbeit beider Unternehmen, die im Jahr 2007 mit der Übernahme der von Eagle entwickelten und über Eagle ACCESS(SM) gehosteten Datenverwaltungs-und Leistungsbeurteilungslösungen zustande kam.

"Unsere fortlaufende Partnerschaft mit Eagle zeugt von der Wertschätzung und dem Vertrauen, das wir dessen technisch ausgereiften Technologien entgegenbringen", so Alain Fortin, Vizepräsident und Chief Operating Officer bei Intact Investment Management. "Indem wir die Buchhaltungslösung von Eagle nutzen, verbessern wir unsere betriebliche Effizienz, verschlanken unsere Berichtsprozesse und senken unsere Betriebskosten. Dadurch erzielen wir eine einfachere und schnellere Auslegung unserer Finanzinformationen, wodurch wir unsere Entscheidungsprozesse leichter gestalten und unseren Investoren weiterhin mit soliden Anlagenrenditen dienen können."

"Dieses neue Bestreben wird unsere Beziehung mit Intact Investment Management weiterführen", erklärte Mal Cullen, Leiter von Eagles Geschäftsbereich Kanada und Eagle ACCESS(SM). "Die vergangenen fünf Jahre haben sich als positive Erfahrung erwiesen, und wir freuen uns darauf, den zukünftigen Bedürfnissen des Unternehmens gerecht zu werden und die hochqualitativen Dienstleistungen anbieten zu dürfen, die man von uns gewohnt ist."

Intact Investment Management Inc. ("IIM") hat sich auf die aktive Verwaltung von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren spezialisiert. Das Unternehmen beschäftigt ein Forschungsteam, das sich aus etwa 50 Fachleuten zusammensetzt und auf die Geschäftsstellen in Montreal und Saint-Hyacinthe verteilt ist. IIM verwaltet für die Intact Financial Corporation Kapitalanlagen in Höhe von 11,8 Mrd. USD.

Intact Investment Management Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Intact Financial Corporation . http://www.intactfc.com

Eagle Investment Systems bemüht sich, Finanzinstituten weltweit mit seiner innovativen Portfoliomanagement-Suite an über seine sichere, private Cloud, Eagle ACCESS(SM), bereitgestellten Lösungen zur Datenverwaltung, Anlagenbuchhaltung und Leistungsbeurteilung dabei zu helfen, effizient Vermögenszuwachs zu erzielen. Eagle setzt bereits seit 1989 bewährte Lösungen und Dienstleistungen ein, die für betriebliche Effizienz sorgen und zur Verminderung von komplexen Vorgängen und Risiken beitragen. Eagle Investment Systems LLC ist ein Tochterunternehmen von BNY Mellon. Weitere Informationen sind verfügbar auf http://www.eagleinvsys.com

BNY Mellon Asset Servicing bietet Kunden weltweit ein breites Spektrum an speziellen Wertpapierverwaltungsleistungen an, u. a. Depots und Fondsbetreuung, Wertpapierleihe, Leistungsbewertung und Abwicklungsdienste. BNY Mellon Asset Servicing bietet seine Dienste über BNY Mellon und weitere verbundene Unternehmen an.

BNY Mellon ist ein global tätiges Finanzdienstleistungsunternehmen, das Kunden bei der Verwaltung ihrer Finanzanlagen unterstützt und in 36 Ländern und auf mehr als 100 Märkten tätig ist. BNY Mellon ist ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen für Institutionen, Unternehmen und vermögende Privatpersonen und bietet hochwertige Anlageverwaltungs- und Investment-Dienstleistungen über ein weltweites kundenorientiertes Team. Das Unternehmen hat 25,8 Billionen USD in Verwahrung und 1,26 Billionen USD Vermögen in Verwaltung, bietet 11,8 Billionen USD an ausstehenden Schulden und bearbeitet im Durchschnitt weltweit Zahlungen in Höhe von 1,5 Billionen USD pro Tag. BNY Mellon ist die konzernweite Marke von The Bank of New York Mellon Corporation . Erfahren Sie mehr unter auf http://www.bnymellon.com, oder folgen Sie uns auf Twitter: @BNYMellon.

