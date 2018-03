BZÖ-Widmann: Berlakovich auf klimapolitischem Irrweg

Aus Kyoto sofort aussteigen - im Inland in erneuerbare Energie investieren

Wien (OTS) - Offenbar schreibe Umweltminister Berlakovich die bisherige gescheiterte Klimapolitik phantasielos und wider besseren Wissens fort, kritisiert BZÖ-Umweltsprecher Abg. Rainer Widmann. Statt Maßnahmen zu setzen, die wirklich die so dringend erforderliche Wende herbeiführen würden, wie verstärkt im Inland in erneuerbare Energie, Energieeffizienztechnologie und Wärmedämmung zu investieren, verschleudere der Umweltminister weiterhin unser Steuergeld ins Ausland.

Was Umweltminister Berlakovich derzeit plant und den Österreichern als erfolgreiche Klimapolitik verkaufen wolle, ist nichts anderes als den Leuten Sand in die Augen zu streuen. Denn der Kauf von fragwürdigen Umweltzertifikaten mache Österreich nur am Papier klimafreundlicher, verbessere die Umwelt aber nicht um einen Deut. Berlakovich habe sich durch den Ankauf von Zertifikaten möglicherweise selbst ein besseres Gewissen verschafft, aber damit ist niemandem, vor allem der Umwelt nicht geholfen.

Darüber hinaus ist zu hinterfragen, wie der Kauf von sündteuren Umweltzertifikaten mit dem Sparpaket zu vereinbaren ist. Es wäre an der Frau Finanzminister gelegen, den Umweltminister diesbezüglich zur Verantwortung zu ziehen.

Das BZÖ, dem die Umwelt wirklich ein wichtiges Anliegen ist, verlangt einen Schwenk in der Klimaschutzpolitik! Österreich muss aus der Kyoto Klimapolitik raschest aussteigen, den Zertifikatskauf einschränken und die finanziellen Mittel in heimische klimafreundliche Energieerzeugung investieren.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ