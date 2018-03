Die Osterhighlights auf AUSTRIA 9

Wien (OTS) - So bunt wie der Frühling wird auch das Osterprogramm auf AUSTRIA 9. Den Auftakt macht am Freitag, 06.04. die österreichische Liebeskomödie "Seine Hoheit war ein Mädchen". Neben einer großen Portion Wiener Schmäh, sorgen Harald Juhnke und Gunther Philipp in der Zeit der k.u.k.-Monarchie angesiedelten Verwechslungssatire für jede Menge Unterhaltung. Der bis heute gefeierte Science-Fiction-Kultfilm "Alien" von Ridley Scott wird am Samstag, 07.04., um 20:15 Uhr ein weiteres Highlight darstellen. Neben dem Durchbruch für Sigourney Weaver in der Rolle als Ellen Ripley, brachte "Alien" dem Schweizer Künstler H. R. Giger einen Oscar für die Entwürfe des berühmtesten Weltraummonsters ein.

Am Sonntag, 08.04. zeigt AUSTRIA 9 um 20:15 Uhr die gelungene Verfilmung "Der Tod in Venedig" vom italienischen Regisseur Luchino Visconti nach der gleichnamigen Novelle von Thomas Mann. Der Abschluss der Oster-Highlights ist gleichzeitig der Beginn der 5-teiligen Immenhof-Reihe, welche am Montag, 09.04. um 20:15 Uhr startet.

Resurrection - Die Auferstehung | Mittwoch, 04.04. um 20:15 Uhr Greenhorn | Donnerstag, 05.04. um 20:15 Uhr

Land der Kinder (OmU) | Samstag, 07.04. um 22:35 Uhr (WH:

10.04./19.04. um 17:05 Uhr)

AUSTRIA 9 steht für 24 Stunden entspannende Unterhaltung. AUSTRIA 9 ist landesweit über Kabel und Satellit (auch über Sky Österreich und aonTV) empfangbar. Neben österreichischen Spielfilmen, Hollywood Klassikern, Hollywood Highlights und Kultserien, setzt das Programm einen starken regionalen Schwerpunkt mit Bundesländer-bezogenen Magazinen wie z.B. AUSTRIA 9 Spotlights, Ländle TV, Schau rein - Das Kärnten Magazin und Wiener me.lounge. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.austria9.at.

