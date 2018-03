REWE Group in Russland auf Expansionskurs: Übernahme der zwölf Citystores stärkt Marktposition im Supermarktsegment

Köln/Moskau/Wiener Neudorf (OTS) - Mit Zustimmung der russischen Wettbewerbsbehörde akquiriert die REWE Group zwölf Citystores der russischen Tochtergesellschaft OOO ENKA TC der ENKA Gruppe mit Sitz in Istanbul. Damit treibt die REWE Group ihre Expansionsstrategie in den Auslandsmärkten weiter voran. "Die Akquisition in Russland unterstreicht die strategische Bedeutung des Auslandsgeschäftes für die REWE Group. Mittlerweile erwirtschaften wir rund ein Drittel unseres Umsatzes außerhalb Deutschlands. Osteuropa entwickelt sich beim Auslandswachstum zum Zugpferd", sagt Alain Caparros, Vorstandsvorsitzender der REWE Group. "Unsere erfolgreiche Internationalisierungsstrategie stärkt die REWE Group im Wettbewerb im Ausland und auf den Heimatmärkten", so Caparros weiter.

Die erworbenen Standorte im Großraum Moskau werden in den nächsten Monaten auf das erfolgreiche Supermarktformat BILLA umgestellt und in das bestehende Vertriebsnetz integriert. Bis Jahresende plant das Unternehmen in Russland zudem rund zehn neue BILLA Filialen zu eröffnen, außerdem wird weiterhin in die Qualitäts- und Modernisierungsoffensive investiert.

"Der russische Markt ist für uns einer der Wachstumsmärkte, wo wir großes Potenzial sehen. Zumal vor allem der Großraum Moskau über eine hohe Kaufkraft verfügt", erläutert Frank Hensel, Vorstandsvorsitzender der REWE International AG. "So werden wir auch in Zukunft insbesondere in dieser Region unsere Entwicklungsmöglichkeiten weiter ausschöpfen - ein Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht", so Hensel.

Anhaltendes Wachstum in Russland auch im abgelaufenen Geschäftsjahr

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2011 erzielte BILLA Russland eine deutliche Wachstumssteigerung von 14,6 Prozent auf 436,4 Mio. Euro -entspricht einem Bruttoumsatz von 497 Mio. Euro - (+ 16,3 Prozent wechselkursbereinigt) und ist damit einmal mehr der erfolgreichste Auslandsmarkt der REWE International AG, die das Vollsortimentgeschäft in Russland von Wiener Neudorf aus steuert. Die positive Entwicklung schlägt sich auch in den weiteren Unternehmenskennzahlen nieder. So stieg die Mitarbeiterzahl gegenüber dem Vergleichszeitraum 2010 von 2.821 auf 3.107 Beschäftigte. Zudem wurde das Filialnetz in Russland um insgesamt vier Standorte ergänzt, mit Ende 2011 umfasste das Filialnetz 72 Märkte.

