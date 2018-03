Etzenberger: Einsatz von Pestiziden, die Bienenbestand gefährden, müssen verboten werden

LR Pernkopf soll Maßnahmen gegen das Bienensterben setzen

St. Pölten (OTS) - "Pestizide haben verheerende Auswirkungen auf die Bienenpopulation. Das hat auch ernste Folgen für Landwirte und Unternehmen - der zuständige Landesrat Pernkopf soll endlich seine Verantwortung wahrnehmen und die für das Bienensterben verantwortlichen Pestizide bzw. Beizmittel verbieten", so der Vorsitzende der SPÖ NÖ Bauern, LKR Josef Etzenberger: "Das Thema darf nicht weiter verschleppt und dem Bienensterben nicht noch eine weitere Saison tatenlos zugesehen werden!"

Etzenberger fordert auch vom ÖVP-Bauernbund, endlich wegzukommen vom Profitdenken, sondern mehr auf Nachhaltigkeit und ökologisches Denken zu setzen: "Bienengesundheit muss in der Landwirtschaftspolitik mehr Priorität bekommen. In einigen Ländern hat man diese Notwendigkeit bereits erkannt - auch Pernkopf, Schultes und Co. müssen endlich den Handlungsbedarf sehen, bevor es zu spät ist."

