AK Kundtner: "Es ist ein Mythos, dass es keinen Equal-Pay-Day mehr braucht. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist nicht Realität"

AK Studie zu "Gehaltsangaben in Jobinseraten" zeigt, dass selbst Gesetze mit Strafandrohung, die für höhere Frauenlöhne sorgen missachtet werden

Wien (OTS) - Das Profil behauptet: Die Einkommensschere zwischen Frauen und Männern sei ein Mythos. Die AK stellt ein paar Tatsachen klar:

1. Mythos "Die behauptete skandalöse Lohndiskriminierung findet so nicht statt."

Tatsache ist aber: Von gleichem Lohn bei gleich(wertig)e Arbeit kann nicht die Rede sein. Erstaunlich, dass profil die Lohndiskriminierung zum Mythos erklärt und für die Unterschiede dann doch Belege bringt:

Schon die zitierte Böheim-Studie (2009) weist für 2007 einen nicht erklärbaren Unterschied von 12,6 % in der Privatwirtschaft nach. Außerdem: Die Böheim-Studie rechnet den Familienstand als erklärbaren Faktor raus, obwohl das Gleichbehandlungsrecht solcher Art Diskriminierungen verbietet. Eine Studie der Statistik Austria (Geisberger 2007) ohne diesen Schwachpunkt kommt auf einen sachlich nicht erklärbaren Einkommensnachteil von 18,9% für die Frauen. "Fast 19 Prozent Einkommensunterschied sind schlicht und einfach skandalös!", sagt Alice Kundtner.

Die AK fordert, verpflichtende Frauenförderung für die Privatwirtschaft sollte Voraussetzung dafür sein, Wirtschaftsförderung zu erhalten.

2. Mythos "Teilzeitfalle: Frauen verdienen in Teilzeit weniger als in Vollzeit, weil sie weniger Stunden arbeiten." Das stellt sogar profil fest. Was fehlt, ist die Erkenntnis, dass Frauen nicht nur wegen weniger Arbeitsstunden weniger verdienen.

Tatsache ist: Schon eine Arbeitsstunde in Teilzeit ist um 24 % schlechter bezahlt als eine in Vollzeit. Das zeigt die Verdienststrukturerhebung (VESTE Statistik Austria) für 2006. Rund die Hälfte des Einkommensunterschieds ist durch Teilzeit begründet. Und dann stellt sich noch die Frage der Freiwilligkeit: Nur 15% aller Kinder-Betreuungsplätze haben Öffnungszeiten, die mit einer Vollzeitbeschäftigung vereinbar sind. Und mehr als 140.000 Eltern (vor allem Frauen) geben an, aufgrund fehlender Kinderbetreuungsplätze nicht oder nur in Teilzeit berufstätig zu sein (Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Statistik Austria 2010). "Teilzeit-Arbeit entpuppt sich für Frauen spätenstens in der Pension als Falle", sagt Alice Kundtner.

Die AK fordert, mehr und bessere Kinderbetreuung-Angebote und Ganztagsschulen. Ein Papamonat könnte darüber hinaus die Beteiligung der Väter an der Kindererziehung erhöhen.

3. Mythos "Managerdiskriminierung: Kein Skandal für die Lohnlücken-Polizei"

Tatsache ist: Gerade, weil Frauen kaum in Führungspositionen gelangen, verdienen sie insgesamt weniger als Männer." Profil stellt fest, dass Frauen kaum in Führungspositionen vertreten sind. Soweit noch richtig: Der Frauen.Management.Report der AK Wien zeigt: Im Vorstand der österreichischen Top-200 Unternehmen sind nach der neusten Erhebung der AK Wien nur 5,1 Prozent Frauen vertreten. In den Aufsichtsräten hat sich der Anteil trotz zahlreicher Initiativen der Wirtschaft nur geringfügig von 10,3 Prozent im Vorjahr auf 11,2 Prozent verbessert.

"Der Versuch, mit dem geringen Frauenanteil in Führungspositionen Einkommensunterschiede weg zu argumentieren, verdreht die Tatsachen:

Schließlich verdienen Frauen in Österreich insgesamt auch deshalb weniger als Männer, gerade weil sie so selten in die Top-Positionen gelangen", sagt Alice Kundtner.

Die AK fordert eine 40-prozentige Quote für AufsichtsrätInnen.

4. Mythos "Positives wird geleugnet"

Tatsache ist: Unternehmen zahlen Frauen und Männern nach wie vor nicht die gleichen Löhne. Selbst Gesetze mit Strafandrohung, die für höhere Frauenlöhne sorgen, werden von manchen Unternehmen missachtet. Ein Beispiel: Seit März 2011 sind Unternehmen verpflichtet, Gehaltsangaben in Stelleninseraten zu machen. Aber: Erst mit Jänner 2012, seit dem Zeitpunkt, seit dem auch eine Verwaltungsstrafe droht, wird das Gesetz von der Mehrheit der Unternehmen eingehalten - und selbst dann nicht von allen.

Eine Analyse der AK Wien von über 1.200 Inseraten in den vier Tageszeitungen zeigt:

86 Prozent der Unternehmen halten sich an das Gesetz und machen Gehaltsangaben in ihren Jobinseraten. Das heißt aber auch: 14 Prozent machen keine Gehaltsangaben: Mehr als ein Jahr danach noch immer rund ein Viertel der Anzeigen von KMUs und rund 10 % jener von Personalvermittlern keine solche Angabe machen. Im öffentlichen Bereich beinhalten weniger als die Hälfte der Stellenanzeigen eine Gehaltsangabe, allerdings gibt es dort nur teilweise die Verpflichtung dazu.

"Es ist ein Mythos, dass alle vereint gegen Lohndiskriminierung von Frauen ankämpfen. Freiwillige Selbstverpflichtungen wirken nicht. Es braucht weitere handfeste Gesetze", sagt Alice Kundtner.

Die AK fordert, dass auch der öffentliche Bereich, vor allem die Länder und Gemeinden endlich umsetzen. Außerdem, dass das Gesetz endlich für alle DienstnehmerInnen unabhängig von ihrem Vertrag gilt und dass alle bislang säumigen Betriebe ihrer Verpflichtung nachkommen und in Jobinseraten zumindest gesetzeskonform Gehaltangaben machen.

Außerdem sollten die Einkommensberichte anonymisiert evaluiert werden und auf festgestellte unerklärliche Einkommensunterschiede in den Betrieben verpflichtend Frauenfördermaßnahmen folgen müssen.

