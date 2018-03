Industrie warnt vor Wettbewerbsnachteilen durch Einschränkungen für Zeitarbeit

IV-VGS Koren: Zeitarbeit wichtiger Standortfaktor gerade in volatilen Zeiten - Flexible Arbeitszeitgestaltung auf Betriebsebene nur eingeschränkt möglich

Wien (OTS/PdI) - "Flexible Rahmenbedingungen auf dem Arbeitsmarkt sind ein wesentlicher Faktor dafür, dass sich österreichische Unternehmen in einem globalisierten Umfeld, das starken konjunkturellen Schwankungen und einem steten Wandel unterworfen ist, behaupten können", betonte der Vize-Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Peter Koren anlässlich der heute, Mittwoch, endenden Begutachtungsfrist zum Arbeitskräfteüberlassungsgesetz. "Seitens der Industrie sind wir immer dafür eingetreten, eine flexiblere Arbeitszeitgestaltung auf Betriebsebene zu ermöglichen. Dies ist aufgrund der bestehenden Gesetzeslage nur in eingeschränktem Maß möglich - vor allem weil es über Jahre nicht gelungen ist, mit den Gewerkschaften ausreichende Flexibilisierungsschritte zu vereinbaren." Vor diesem Hintergrund ist die Arbeitskräfteüberlassung ein besonders wichtiges Instrument der österreichischen Arbeitsmarktflexibilität und unverzichtbar für den Wirtschaftsstandort Österreich.

Auf europäischer Ebene wurde 2008 die EU-Leiharbeitsrichtlinie beschlossen. Die österreichische Situation mit einem eigenen Kollektivvertrag für Zeitarbeit gelte nach wie vor im europäischen Vergleich als Vorbildmodell, weshalb bei den Verhandlungen der EU-Leiharbeitsrichtlinie davon auszugehen war, dass eine weitere Umsetzung in Österreich nicht erforderlich sein werde. "Die vorgeschlagene Novelle des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes geht deutlich über die europäischen Vorgaben hinaus", so Koren. Insbesondere die Rücksichtnahme auf die bereits bestehende Kollektivvertragssituation, die laut EU-Leiharbeitsrichtlinie ausdrücklich ermöglicht ist, sei nicht ausreichend vorgesehen. "Dieser Entwurf setzt dieses System außer Kraft und schafft damit Rechtsunsicherheit", warnte der IV-Vize-Generalsekretär. So wäre die Definition der Rahmenbedingungen für überlassene Arbeitskräfte durch Kollektivverträge nur mehr unter stark einschränkenden Voraussetzungen möglich. Zusätzlich würde die Administration der Arbeitskräfteüberlassung durch verstärkte Mitteilungs- und Meldepflichten erschwert. "Es muss ausdrücklich vor dem Versuch gewarnt werden, hier 'päpstlicher als der Papst' sein zu wollen. Dieser Entwurf würde für Österreich Wettbewerbsnachteile im europäischen Vergleich, etwa mit Deutschland, bedeuten", wie Koren betonte. "Arbeitskräfteüberlassung kommt in vielen Wirtschaftsbereichen zentrale Bedeutung zu, neben dem produzierenden Bereich etwa auch im Gesundheits- bzw. Pflegebereich. Eine unverhältnismäßige Einschränkung der Zeitarbeit durch hemmende rechtliche Rahmenbedingungen hätte daher auch auf diesen Gebieten negative Auswirkungen."

