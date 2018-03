Niki Lauda in NEWS: "Problem der Kirche sitzt beim Papst in Rom"

Der Airliner übt trotz Wiedereintritt in die Kirche harsche Kritik - und glaubt nicht an ein Leben nach dem Tod: "Wenn ich tot bin, bin ich tot. Dann ist alles aus."

Wien (OTS) - Kurz vor Ostern übt Niki Lauda, der erst im Vorjahr wieder in die Kirche eingetreten ist, Kritik am Papst. Im NEWS-Interview erklärt Lauda: "Das Problem der Kirche sitzt beim Papst in Rom. Er muss endlich die Zeichen der Zeit erkennen. Ich finde es Wahnsinn schlechthin, dass er beispielsweise nach Afrika fährt und sagt, es darf keine Kondome geben. Ich kann nur an den Papst appellieren, dass er endlich anfängt, modern zu denken. Dass Kardinal Schönborn in Österreich jetzt einen homosexuellen Pfarrgemeinderat ermöglicht, das ist wenigstens ein kleiner Schritt, der mir zeigt, dass wenigstens hier mit den Entwicklungen der Zeit mitgegangen wird."

Ostern sieht Lauda als "reines Kinderfest, ohne Kirche". An ein Leben nach dem Tod glaubt Lauda nicht: "Nein. Wenn ich tot bin, bin ich tot. Dann ist alles aus." Dass sein Leben bei dem Feuerunfall 1976 am Nürburgring, der eben verfilmt wird, am seidenen Faden gehangen hat, wurde Lauda jetzt, beim Ansehen der ersten Filmszenen, so richtig bewusst: "Wie ich das jetzt gesehen habe, habe ich mir wirklich gedacht: Bumm, das war damals wirklich knapp bei dem Unfall. Eigentlich habe ich geglaubt, dass ich das alles verarbeitet habe, aber es sind schon viele Emotionen bei mir hochgekommen."

In eine katholische Privatschule will er seine Kinder nicht geben:

"Wir haben für Max und Mia schon eine Schule gefunden. Es ist die Vienna Elementary School, natürlich mit Englisch als Basissprache." Eine öffentliche Schule kommt für Laudas Kinder nicht in Frage: "In Österreich sind wir da wirklich Hinterwäldler, wenn man uns mit Europa vergleicht. Hier schleicht man dahin, was Neuerungen betrifft und die neue Mittelschule ist doch auch nicht mehr als ein Kompromiss."

