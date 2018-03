FP-Sulzberger: LR Pernkopf muss Todes-Pestizide sofort aus dem Verkehr ziehen!

VP-Umweltlandesrat darf nicht weiterhin beim Bienensterben Kopf in den Sand stecken

St. Pölten (OTS) - Seine Forderung nach einem sofortigen Verbot tödlicher Beizmittel, die für das Bienensterben verantwortlich sind, bekräftigt FPNÖ-Agrarsprecher LAbg. Benno Sulzberger.

"Schon im Vorjahr haben wir Freiheitlichen energisch auf das massive Bienensterben hingewiesen und per Antrag ein Verbot der dafür verantwortlichen Pflanzenschutzmittel gefordert, die ÖVP hat diesen aber im NÖ Landtag abgelehnt. Jetzt bestätigt auch Global 2000, dass durch die Untätigkeit der Verantwortlichen, und in NÖ ist das die ÖVP mit LR Pernkopf, das Bienensterben unvermindert weiter geht! Wenn dieses nicht umgehend gestoppt wird gerät das ökologische Gleichgewicht durcheinander und hunderte NÖ Imker stehen vor dem Aus!", so Sulzberger.

Die Freiheitlichen fordern LR Stephan Pernkopf und Umweltminister Berlakovich zu sofortigem Handeln auf, die ÖVP dürfe nicht zuschauen wie der Bienenbestand de facto ausradiert wird und die NÖ Imker ihre Existenzgrundlage verlieren.

"Die bisher ausgebliebenen Maßnahmen der Schwarzen werfen unschöne Fragen auf: Stehen sie gar im Sold der EU-Agrarchemie oder sind ihnen unsere Imker völlig egal? In Deutschland, Italien und der Schweiz hat man derartige "Bienengifte" bereits verboten. Pernkopf und Berlakovich dürfen nicht weiterhin den Kopf in den Sand stecken, sie müssen wie von uns bereits gefordert die höchst gefährlichen Pestizide sofort verbieten!", fordert LAbg. Benno Sulzberger abschließend.

